W tym kraju wypłacają rekordowe emerytury. Mamy czego zazdrościć

W czwartek Eurostat poinformował, że Polska jest w czołówce krajów unijnych pod względem najniższej stopy bezrobocia (zajmujemy ex aequo drugie miejsce z Czechami, wyprzedza nas tylko Malta). Tak dobrze nie jest niestety, jeśli chodzi o wysokość emerytur.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że średnia emerytura w Polsce wyniosła w 2025 roku ok. 4255,66 zł brutto. Tymczasem z danych, które przytacza Radio Zet wynika, że średnia emerytura w Europie wyniosła w 2023 roku 1443 euro brutto, czyli równowartość ok. 6000 zł. W zestawieniu Eurostatu Polska zajmuje dopiero 20 miejsce. Wyprzedzają nas m.in. Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, ale też Estonia, Czechy, czy Słowenia.

Gdzie najwyższe emerytury?

Dane unijnego urzędu statystycznego pokazują, że świadczenia emerytalne w państwach europejskich są bardzo zróżnicowane. Najwyższa kwota jest ponad dziesięciokrotnie wyższa od najniższej.

Okazuje się, że najwyższe świadczenie mogą liczyć emeryci w Islandii. W 2023 roku seniorzy otrzymywali tam średnio 3168 euro brutto miesięcznie, czyli ok. 13 tys. zł. Po drugiej stronie jest Turcja, gdzie emeryci mogli liczyć jedynie na 281 euro brutto miesięcznie, co stanowi równowartość 1100 zł.

Czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę analizując sytuację seniorów jest Parytet Siły Nabywczej (PPS), który pozwala porównywać realną siłę nabywczą, czyli faktyczną zdolność do zakupu dóbr i usług, w różnych krajach, eliminując różnice cen i kursów walutowych.

W przypadku PPS średnia dla UE to 1443. Polska plasuje się pod tym względem na 16. miejscu. Prowadzą takie kraje jak Luksemburg, Norwegia, a także Dania.

Na marzec planowana jest tradycyjna waloryzacja rent i emerytur w Polsce. Ze wstępnych szacunków wynika, że podwyżka świadczeń wyniesie w tym roku niespełna 4,90 proc. Minimalna emerytura wzrosłaby wówczas z dotychczasowych 1878,91 zł do 1970,60 zł brutto. Osoby pobierające najniższe świadczenie zyskają „na rękę” ponad 83 zł miesięcznie. Z kolei seniorzy z emeryturą w wysokości 3000 zł brutto dostaną o ok. 115 zł netto więcej. Przy emeryturze na poziomie 4000 zł brutto zysk wyniesie ok. 155 zł netto.

