Emerytury to pieśń przeszłości. Relikt. Futurystyczna wizja Elona Muska

W październiku 2025 roku Elon Musk stał się pierwszą osobą w historii świata z majątkiem pół biliona dolarów (netto). O około 150 mld dolarów wyprzedził drugiego na liście bogactwa Larry’ego Ellisona, i jest dokładnie w połowie drogi do zostania pierwszym dolarowym bilionerem na świecie, ponieważ akcjonariusze Tesli zgodzili się na nowe wynagrodzenia dla Muska – w ciągu 10 lat może otrzymać niemal 900 mld dolarów.

Choć wypłata tak gigantycznych pieniędzy jest uzależniona od realizacji wyśrubowanych celów dotyczących m.in sprzedaży samochodów, to Musk w ogóle nie musi się zajmować wysokością swojej emerytury. Pewnie dlatego zajął się naszymi.

Elon Musk: powszechny wysoki dochód dla wszystkich

Podczas rozmowy w podcaście „Moonshots with Peter Diamandis” Elon Musk radzi, by nie zawracać sobie głowy pieniędzmi i oszczędzaniem na starość. Jak sugeruje, obecne modele finansowe wkrótce trafią do kosza. – Nie martwcie się odkładaniem pieniędzy na emeryturę za 10 czy 20 lat. To nie będzie miało znaczenia. Oszczędzanie będzie nieistotne – przytacza słowa miliardera „Rzeczpospolita”.

Twórca SpaceX nie próżnuje. Federalna Komisja Łączności (FCC) wydała zgodę na wystrzelenie kolejnych 7,5 tys. satelitów Starlink drugiej generacji. Dzięki temu startup SpaceX zwiększy ich całkowitą liczbę do 15 tysięcy i przyczyni się do zwiększenia zasięgu szybkiego internetu oferowanego przez SpaceX. 50 proc. z zatwierdzonych satelitów musi zostać wystrzelona do 1 grudnia 2028 roku. Terminem granicznym dla ich drugiej części jest grudzień 2031 roku. 29 satelitów poleciało w kosmos już 4 stycznia 2026 roku.

Rozwój nowych technologii wyraźnie przyspiesza, a ów postęp ma przynieść ludzkości erę niespotykanego dotąd dostatku – tak twierdzi twórca SpaceX i Tesli. Kluczem do tej zmiany ma być gwałtowny postęp w trzech kluczowych sektorach: sztucznej inteligencji, energetyce oraz robotyce.

Nędza na emeryturze bardziej prawdopodobna?

Synergia tych dziedzin ma doprowadzić wkrótce do skokowego wzrostu produktywności, kreując świat „dostatku zasobów”. W tej wizji tradycyjny dochód podstawowy zostanie zastąpiony przez „powszechny wysoki dochód”, a dobra i usługi staną się niemal darmowe. Musk zapowiada bezpłatny dostęp do edukacji oraz opiekę zdrowotną na poziomie „wyższym niż cokolwiek dostępnego dzisiaj”.

Krytycy miliardera przestrzegają przed braniem sobie takiej wizji ekonomicznej przyszłości do serca – jeśli postęp technologiczny nie nastąpi tak szybko lub w takiej formie jak zakłada Musk, osoby, które posłuchają jego rad, mogą zostać na starość bez środków do życia.

Obecne prognozy emerytalne na rok 2050 wskazują naznaczący spadek wysokości emerytur w stosunku do średniego wynagrodzenia, nawet poniżej 30 proc. co grozi ubóstwem emerytalnym. ZUS prognozuje wzrost liczby emerytów, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ostrzega przed spadkiem wskaźnika zastąpienia świadczenia z 45 proc. do 29 proc.

