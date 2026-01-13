Abonament RTV może wynieść zero. Sprawdź, kto nie musi płacić

Tradycyjny abonament RTV wkrótce może zostać zastąpiony obowiązkową opłatą audiowizualną, pobieraną automatycznie. Na razie zmiany te pozostają w fazie projektu, więc opłat należy dokonywać. Nie wszyscy są jednak zobowiązani do uiszczenia daniny – rok 2026 wprowadza istotne zmiany dla osób uprawnionych do zwolnienia z abonamentu RTV.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

W 2026 roku stawki abonamentu RTV uległy podwyższeniu w porównaniu z rokiem poprzednim:

radio – 9,50 zł miesięcznie (114 zł rocznie),

telewizor lub zestaw RTV – 30,50 zł miesięcznie (366 zł rocznie).

Kto nie musi płacić?

Seniorzy, emeryci i osoby niepełnosprawne stanowią pierwszą grupę uprawnionych do zwolnienia z tej opłaty. Nie muszą jej uiszczać:

seniorzy po 75. roku życia – zwolnienie działa automatycznie na podstawie numeru PESEL, bez konieczności składania wniosku,

emeryci po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza nowego progu dochodowego (ok. 4 420–4 450 zł brutto miesięcznie),

osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy, w tym: inwalidzi I grupy, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym.

W tych przypadkach konieczne jest posiadanie odpowiedniego dokumentu, np. decyzji ZUS, orzeczenia o niepełnosprawności lub odcinka emerytury.

Nie płacą beneficjenci tych świadczeń

Drugą grupę stanowią osoby korzystające ze świadczeń społecznych i rodzinnych. Zwolnienie przysługuje osobom pobierającym m.in.:

rentę socjalną,

świadczenie pielęgnacyjne,

świadczenia rodzinne przy dochodzie do 674 zł na osobę (lub 764 zł przy dziecku z niepełnosprawnością),

specjalny zasiłek opiekuńczy,

zasiłki stałe, okresowe i celowe w ramach pomocy społecznej,

zasiłki przedemerytalne,

świadczenia przedemerytalne,

zasiłek dla opiekuna ustawowego.

Dokumentem potwierdzającym prawo do zwolnienia jest decyzja właściwego organu (ZUS, KRUS, jednostka pomocy społecznej, urząd miasta/gminy) lub zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu i status świadczeniobiorcy.

Pozostali uprawnieni do zwolnienia

Ustawodawca przewidział również zwolnienia dla innych kategorii osób, m.in.:

osoby niesłyszące (całkowita głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu),

osoby niewidome ze wzrokiem nieprzekraczającym 15 proc. ostrości,

bezrobotni z potwierdzonym statusem,

kombatanci i weterani, w tym członkowie rodzin po zmarłych kombatantach,

osoby represjonowane,

osoby przymusowo zatrudnione w ramach służby wojskowej,

osoby posiadające status weterana poszkodowanego.

Jak uzyskać zwolnienie z obowiązku opłaty?

Automatyczne zwolnienie z opłat za abonament RTV obowiązuje wyłącznie osoby powyżej 75. roku życia. W pozostałych przypadkach konieczne jest formalne zgłoszenie uprawnienia w placówce Poczty Polskiej.

Procedura obejmuje dostarczenie dowodu osobistego, decyzji ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno-rentowego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do zwolnienia, takiego jak orzeczenie o niepełnosprawności.

Po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków zwolnienia ulga wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dostarczeniu dokumentów i obowiązuje tak długo, jak spełniane są wymagania ustawowe.

W przypadku zwolnień czasowych, np. wynikających z niskiego dochodu, zmiana sytuacji musi zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, w przeciwnym razie grozi wezwanie do uiszczenia zaległych opłat oraz kara w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki abonamentu.

FAQ – najczęstsze pytania o zwolnienia z opłat za abonament RTV

1. Kto automatycznie jest zwolniony z abonamentu RTV?

Automatyczne zwolnienie przysługuje osobom powyżej 75. roku życia – na podstawie numeru PESEL, bez konieczności składania wniosku.

2. Jakie dokumenty są potrzebne, by uzyskać zwolnienie?

W większości przypadków wymagane są: dowód osobisty, decyzja ZUS/KRUS lub innego organu emerytalno-rentowego oraz dokument potwierdzający uprawnienie (np. orzeczenie o niepełnosprawności).

3. Jak wygląda procedura zgłoszenia zwolnienia?

Uprawniony składa dokumenty i oświadczenie w placówce Poczty Polskiej. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca po dostarczeniu dokumentów.

4. Czy zwolnienie trzeba odnawiać co roku?

Nie – zwolnienie obowiązuje tak długo, jak spełniane są warunki ustawowe.

5. Co w przypadku zmiany sytuacji finansowej przy zwolnieniach czasowych?

Zmiany dochodu lub statusu należy zgłosić w ciągu 30 dni. Brak zgłoszenia może skutkować wezwaniem do zapłaty zaległości oraz karą w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki abonamentu.

Kursy walut 13 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?