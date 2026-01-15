Zmiany w programie 800+. Koniec biurokracji dla milionów rodzin

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Propozycja przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada uproszczenie zasad przyznawania 800+. Najważniejszy element reformy to automatyczne odnawianie prawa do świadczenia na kolejne okresy, bez konieczności składania co roku nowych wniosków.

Złożenie wniosku

Obecnie rodzice i opiekunowie muszą pamiętać o złożeniu formularza między kolejnymi okresami świadczeniowymi, aby zachować ciągłość wypłat. Brak wniosku oznacza wstrzymanie pieniędzy, nawet jeśli rodzina spełnia wszystkie wymagania. ZUS przypomina o tych terminach w mediach społecznościowych, podkreślając, że wniosek należy wysłać przed końcem danego okresu.

Projekt nowelizacji przewiduje, że po zmianach to ZUS sam przedłuży świadczenie, korzystając z danych z poprzedniego wniosku. Jeśli informacje o rodzinie są aktualne, rodzice nie będą musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Wiceministra Aleksandra Gajewska podkreśla, że celem jest usprawnienie procesu i odciążenie rodzin z obowiązku corocznego potwierdzania uprawnień.

Nowy wniosek będzie natomiast wymagany w sytuacjach, gdy dziecko dopiero zostaje objęte programem — np. po narodzinach, powrocie z zagranicy lub w przypadku, gdy wcześniej świadczenie nie mogło być przyznane. Bez aktualnego wniosku ZUS nie rozpocznie wypłat w takich przypadkach.

Zmiana w 800+

Projekt wprowadza także możliwość samodzielnego uaktualniania danych rodziny. Rodzice będą mogli w każdej chwili zgłosić zmiany przez system elektroniczny, m.in. w zakresie liczby dzieci, miejsca zamieszkania czy opieki naprzemiennej. W pozostałych sytuacjach świadczenie zostanie odnowione automatycznie. Najwygodniejszą formą kontaktu pozostaje aplikacja mZUS.

Zmianie ma ulec również katalog osób uprawnionych do korzystania z programu. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka dodane zostaną osoby sprawujące tzw. pieczę zastępczą bieżącą, czyli tymczasową opiekę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu. Dotychczas takie sytuacje nie były jednoznacznie opisane w ustawie.

Choć propozycje zakładają sporą zmianę w sposobie przyznawania świadczenia, nie wejdą w życie natychmiast. Najwcześniej można spodziewać się ich obowiązywania w kolejnym roku, co oznacza, że obecnie rodzice muszą nadal składać wnioski według aktualnych zasad. Warto przypomnieć, że zapowiedzi rezygnacji z corocznych wniosków pojawiają się już od 2021 r., kiedy to ówczesna minister Marlena Maląg deklarowała, że wnioski będą składane jednorazowo i wyłącznie elektronicznie. Ostatecznie wprowadzono jedynie cyfrową formę obsługi programu.

Czytaj też:

Dodatkowe 400 zł dla seniorów. Zwroty PIT już w lutymCzytaj też:

Mamy najnowsze dane o kolejkach do lekarzy w Polsce. Jest reakcja ministerstwa