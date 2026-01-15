Tyle Polacy wydadzą na ferie zimowe. Zaskakujące wyniki sondażu

Ferie zimowe 2026 coraz bliżej. W tym roku rozpoczną się one 19 stycznia, czyli już w przyszłym tygodniu. Jako pierwsi będą wypoczywać będą uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, a także warmińsko-mazurskiego.

Ile wydamy na ferie zimowe 2026?

Z sondażu SW Reserch dla “Wprost” wynika, że 57,5 proc. Polaków nie planuje w tym roku wyjazdu w trakcie ferii zimowych. Jakie koszty poniosą ci, którzy wyjadą. Uczestnicy badania najczęściej wskazywali przedział 501-1000 zł na osobę (13,8 proc.). Nieco mniej, bo 10,3 proc. szacuje, że na feryjny wyjazd wyda od 1001 do 1500 zł na osobę. 8,8 proc. ankietowanych twierdzi, że przeznaczy na ten cel mniej niż 500 zł. Tylko 5,6 proc. podało przedział 1501-2000 zł, a zaledwie 4 proc. badanych zadeklarowało, że wyda więcej niż 2000 zł.