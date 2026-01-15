Dodatkowe 350 zł dla seniorów. Wciąż można składać wnioski

1 stycznia 2025 roku weszły w życie przepisy dotyczące renty wdowiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że od tamtego czasu ze świadczenia skorzystało ponad milion osób. – Od stycznia do 31 grudnia 2025 r. w całej Polsce do ZUS-u wpłynęło przeszło 1 mln 156 tys. wniosków o rentę wdowią. Najwięcej złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej – w podlaskim, lubuskim i opolskim – czytamy w komunikacie ZUS.

Renta wdowia. 350 plus dla miliona seniorów

Instytucja poinformowała, że świadczeniobiorcy zyskali średnio 350,63 zł miesięcznie.

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. To tzw. zbieg świadczeń. Można otrzymywać 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej. Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie z urzędu podwyższona do 25 proc.

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,

osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego.

Renta wdowia nie zostanie przyznana, jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony. Ponadto obowiązuje limit wysokości wypłaty — łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5636,73 zł brutto. Limit ten obowiązuje do 28 lutego br.

Wniosek o rentę wdowią można złożyć przez PUE ZUS, na piśmie za pośrednictwem poczty lub w placówce ZUS (a także ustnie do protokołu w placówce ZUS).

