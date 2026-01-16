Duża sieć rezygnuje z jaj klatkowych. Rewolucja dla klientów

Sieć Netto Polska poinformowała, że całkowicie usunęła jaja pochodzące z chowu klatkowego ze wszystkich produktów marek własnych. Firma podkreśla, że proces zakończono zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, czyli do końca 2025 r. W praktyce oznacza to, że po wcześniejszym wycofaniu takich jaj ze sprzedaży detalicznej, zostały one również zastąpione w recepturach produktów wytwarzanych pod marką sieci.

Koniec jajek z trójką

Przedstawiciele Netto przypominają, że zmiany rozpoczęły się jeszcze w 2021 r., kiedy jaja z chowu klatkowego zniknęły z półek jako osobny produkt. Kolejnym etapem było dostosowanie składu artykułów marek własnych, co wymagało modyfikacji receptur w wielu kategoriach. Łącznie proces objął około stu pozycji, w tym m.in. sosy, makarony, gotowe dania z jajami, słodycze, wypieki, a także niektóre wędliny, takie jak pieczeń rzymska.

Jak podaje firma, większość producentów wdrożyła zmiany już we wrześniu 2025 r., a ostatnie aktualizacje receptur wprowadzono w grudniu. Produkty zawierające jaja klatkowe, które jeszcze znajdują się w sklepach, pozostaną w sprzedaży jedynie do wyczerpania zapasów. Według Netto dotyczy to zaledwie kilku artykułów, m.in. części karm dla zwierząt.

Nowe standardy

Krzysztof Dobczyński, Commercial Director w Netto Polska, zaznacza, że realizacja projektu była wymagająca zarówno dla sieci, jak i jej partnerów. Podkreśla, że dostawców zobowiązano do spełnienia nowych standardów, a weryfikacja obejmowała różne obszary produkcji. W niektórych przypadkach niezbędne było opracowanie nowych receptur lub zastąpienie dotychczasowych składników jajami z alternatywnych systemów hodowli, zwłaszcza w przypadku lokalnych piekarni korzystających z mieszanek piekarniczych zawierających jaja.

Firma zapowiada również, że będzie nadal monitorować sytuację rynkową oraz aktywnie wspierać inicjatywy związane z ESG. W ocenie sieci działania te mają pozytywny wpływ na branżę spożywczą oraz środowisko naturalne, a eliminacja jaj z chowu klatkowego jest jednym z elementów konsekwentnie realizowanej strategii.

