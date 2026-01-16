Kluczowe zmiany na stacjach paliw. Znika papierowa faktura

Pod koniec 2025 roku Orlen miał blisko 2000 stacji paliw w Polsce, co oznacza, że mnóstwo kierowców tankuje paliwo właśnie na tych stacjach, ale sprawa dotyczy także kierowców tankujących na stacjach pozostałych firm paliwowych: Shell, BP, Circle K, Moya. Za dwa tygodnie przeżyją szok przy kasach z powodu wejścia w życie nowego systemu do walki z luką watowską.

Od lutego tankowanie i i płacenia za paliwo przestaje być prostą czynnością.

KSeF zmieni sposób płacenia za paliwo na stacjach

Minister finansów nie zostawił nawet cienia nadziei na odroczenie nieuchronnego: krajowy system e-faktur (KSeF) będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku dla podatników o obrotach powyżej 200 mln zł, a dla pozostałych — od 1 kwietnia. I kropka. Na opóżnienie wdrożenia tym razem nie ma co liczyć.

KSeF to centralna platforma Ministerstwa Finansów służąca do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur w ustandaryzowanym formacie elektronicznym (faktury ustrukturyzowane), który staje się obowiązkowy dla polskich przedsiębiorców od 2026 roku, automatyzując proces fakturowania, zwiększając bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i oferując szybsze zwroty VAT.

Zamiast drukowania faktury za paliwo przy kasie, trzeba będzie ją pobrać bezpośrednio z centralnego systemu KSeF. Przedsiębiorca korzystający z auta może to zrobić w swoim systemie księgowym lub pobrać fakturę przez aplikację Ministerstwa Finansów.

Tymczasowe rozwiązanie przy płaceniu za paliwo

Od wdrożenia KSeF nie ma odwołania, ale jest wyjątek. Przedsiębiorcy, którzy nie są jeszcze przygotowani na pełną integrację z KSeF, mogą tymczasowo korzystać z paragonów z NIP jako faktur uproszczonych. Takie dokumenty są akceptowane dla transakcji do 450 zł i nie trafiają do systemu KSeF.

Jednak jest to rozwiazanie mocno tymczasowe - będzie dostępne tylko do końca 2026 roku. Po tym terminie nawet drobne zakupy będą musiały być rejestrowane w nowym centralnym systemie.

