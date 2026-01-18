Mamy nowego milionera. Trafił „szóstkę” w Lotto

W Lotto znów padła „szóstka”! Główna wygrana sobotniego losowania warta okrągłe dwa miliony złotych, znalazła nowego właściciela. Z kolei w Lotto Plus i Mini Lotto tym razem bez głównych wygranych.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W sobotę, 17 stycznia, w Lotto padła „szóstka” warta 2 mln zł.

Dodatkowe wygrane:

101 „piątek” – każda po 3 007,90 zł

4 446 „czwórek” – każda po 39,40 zł

68 661 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”

W sobotnim losowaniu Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

54 „piątek” – każda po 3 500 zł

2 522 „czwórek” – każda po 100 zł

42 410 „trójek” – każda po 10 zł

Mini Lotto też bez „piątki”

W Mini Lotto tym razem bez głównej wygranej.

Dodatkowe wygrane:

232 „czwórki” – każda po 1 819,70 zł

9 993 „trójek” – każda po 63,40 zł

Wyniki Lotto – 17.01.2026

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7302, które odbyło się 17 stycznia 2026 roku, to:

1, 3, 6, 12, 13, 14

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 20 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 17.01.2026

Losowania Lotto Plus odbywają się również trzy razy w tygodniu o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7302 z 17 stycznia 2026 roku to:

5, 11, 18, 34, 46, 49

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek 20 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 17.01.2026

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie. Wylosowane liczby z losowania nr 7202, które odbyło się 17 stycznia 2026 roku, to:

9, 25, 31, 37, 42

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Fenomen polskiego totalizatora

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

