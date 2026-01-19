Ferie zimowe 2026 wystartowały. Polacy tną koszty

Dziś rozpoczynają się ferie zimowe 2026. Jako pierwsi wypoczywać będą uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, a także warmińsko-mazurskiego. Z analizy rezerwacji w serwisie Nocowanie.pl wynika, że na zimowe wakacje Polacy wciąż najchętniej wyjeżdżają w góry. Największym zainteresowaniem cieszy się m.in. Zakopane, Krynica-Zdrój, Szczyrk, Białka i Bukowina Tatrzańska, Wisła i Karpacz. Serwis zwraca uwagę, że na popularności zyskuje również Kraków jako baza wypadowa w góry.

Jak na razie, pod względem liczby rezerwacji przoduje pierwsza tura ferii (od 19 stycznia do 1 lutego). Przykładowo w Krynicy-Zdroju obłożenie obiektów sięga 70 proc., w Białce Tatrzańskiej – 66 proc., a w Zakopanem i Wiśle – 60 proc. Dostępność noclegów jest wyraźnie większa w kolejnych turach ferii zimowych.

Z danych, które przytacza „Rzeczpospolita” wynika, że czteroosobowa rodzina zapłaci za cztery noce bez wyżywienia zapłaci średnio 1550-1660 zł. Przykładowo w Tatrach i Beskidach trzeba zapłacić ok. 1800 zł, za to w Bieszczadach niespełna 1300 zł. Jeśli ktoś zdecyduje się spędzić zimowe wakacje nad morzem, to musi liczyć się z wydatkiem na poziomie 1685 zł.

Nocleg w Zakopanem i Krynicy Zdroju kosztuje średnio 112 zł za osobę. Więcej, bo niemal 150 zł trzeba zapłacić w Białce Tatrzańskiej. Na niższe ceny można liczyć w Karpaczu, gdzie nocleg kosztuje średnio 108 zł za osobę.

Ferie zimowe 2026. Polacy tną koszty

Na ostateczne koszty w największym stopniu wpływ mają lokalizacja (noclegi blisko centrum i stoków są wyraźnie droższe) i wyżywienie – śniadanie kosztuje ok. 25-40 zł za osobę dziennie, a obiadokolacja – 40-60 zł.

Nieliczni turyści decydują się jednak na wybór noclegu z wyżywieniem. Chcąc zaoszczędzić coraz częściej decydujemy się na skrócenie pobytu. Nocujemy już nie tydzień, a zwykle 3-4 dni.

Z sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że w tym roku Polacy wydadzą na ferie zimowe najczęściej od 500 do 1000 zł na osobę (13,8 proc.). Zaledwie 4 proc. szacuje wydatki w kwocie powyżej 2000 zł.

