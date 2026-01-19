Abonament RTV znika. Rząd ujawnił plan

Polacy od lat oczekują zniesienia obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Rząd zapowiedział, że ten obciążający i mało skuteczny mechanizm finansowania mediów publicznych ma zostać zlikwidowany z początkiem 2027 roku. Choć projekt ustawy jest już gotowy, jego wdrożenie wiąże się z licznymi trudnościami i politycznymi sporami.

Przestarzałe rozwiązanie

Abonament RTV, od dawna postrzegany jako przestarzały w dobie serwisów streamingowych, charakteryzuje się niską ściągalnością — regularnie uiszcza go mniej niż 35 proc. zobowiązanych. To jeden z kluczowych argumentów za jego likwidacją. Według planów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod przewodnictwem Marty Cienkowskiej ostatni raz trzeba będzie go zapłacić w 2026 roku, a 1 stycznia 2027 r. system ma przejść do historii.

Po zniesieniu abonamentu finansowanie mediów publicznych ma w pełni przejąć budżet państwa. Zakładana kwota to 2,5 mld zł rocznie, waloryzowana o inflację. Wyliczenia te powstały na podstawie audytu Telewizji Polskiej oraz ustaleń z Ministerstwem Finansów. Proponowany model ma zapewnić stabilność finansową, jednak sam resort finansów przestrzega, że stała dotacja może dodatkowo obciążyć budżet, zwłaszcza w kontekście unijnego nadmiernego deficytu.

Projekt ustawy reguluje również kwestie spornych zaległości abonamentowych — mają one przedawnić się najpóźniej do końca 2028 roku. Minister Aktywów Państwowych uważa jednak ten termin za zbyt krótki, co może wywołać kolejne dyskusje.

Głębokie zmiany

Reforma obejmuje także głębokie zmiany instytucjonalne. Projekt zakłada likwidację Rady Mediów Narodowych, której kompetencje przejmie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Sama KRRiT ma zostać powiększona do dziewięciu członków, wybieranych przez Sejm, Senat i prezydenta, przy czym część kandydatów będzie musiała uzyskać poparcie organizacji branżowych. Wprowadzony ma zostać wymóg apolityczności oraz rotacyjność składu. Przewidziano także nowy, dwuetapowy proces wyboru zarządów mediów publicznych oraz ograniczenia dotyczące mediów samorządowych, które mogłyby wydawać wyłącznie biuletyny informacyjne.

Największe kontrowersje dotyczą właśnie tych elementów ustawy. Zmiany strukturalne mogą spotkać się z oporem politycznym, zwłaszcza że Rada Mediów Narodowych funkcjonuje od poprzedniej kadencji. Niewykluczone jest również, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje projekt, jeśli uzna go za niezgodny ze swoją wizją systemu medialnego.

Choć termin likwidacji abonamentu został wskazany po raz pierwszy wprost, dalsze losy reformy zależą od procesu legislacyjnego i politycznych uzgodnień. Ostateczny kształt finansowania oraz funkcjonowania mediów publicznych wciąż pozostaje przedmiotem intensywnych debat.

FAQ – Abonament RTV

Czy muszę płacić abonament, jeśli nie oglądam TV?

Tak, obowiązek wynika z posiadania odbiornika, nie z oglądania – liczy się samo urządzenie zdolne do odbioru.



Jak wyrejestrować TV po jej sprzedaży lub awarii?

Zgłoś pisemnie lub online w eABONAMENCIE z dowodem (faktura sprzedaży, protokół naprawy) – w ciągu 14 dni od zmiany.

Czy mogę zapłacić abonament kartą w dowolnym miejscu?

Po 3 latach od terminu płatności, ale Poczta może wcześniej skierować sprawę do windykacji lub sądu.

