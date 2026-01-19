Nowy sposób oszustów na BLIK. Jedno kliknięcie i pieniądze przepadają

Coraz częściej pojawiają się próby oszustw związanych z przelewami BLIK na numer telefonu. Przestępcy wykorzystują nieuwagę użytkowników, tworząc sytuacje, które wyglądają na zwykłą pomyłkę. Po dokonaniu przelewu na rachunek przypadkowej osoby kontaktują się z nią i domagają się natychmiastowego zwrotu pieniędzy, podając inny numer telefonu — należący już bezpośrednio do oszusta. W efekcie osoba, która niczego nie podejrzewa, odsyła środki pod wskazany numer, ponosząc stratę.

Fałszywe ogłoszenia

Zjawisko zaczyna się od fałszywego ogłoszenia sprzedaży w internecie. Oszuści celowo wprowadzają w nim błędny numer telefonu. Kupujący, nieświadomie wprowadzony w błąd, wykonuje przelew BLIK na konto zupełnie przypadkowej osoby. Następnie kontaktuje się sam oszust, przekonując, że doszło do pomyłki i należałoby zwrócić pieniądze — oczywiście na inny numer, wskazany przez przestępcę. W ten sposób oszust zyskuje pieniądze, a uczciwa osoba, która otrzymała przelew, zostaje wciągnięta w proceder, często nieświadomie.

Osoby otrzymujące taki niespodziewany przelew powinny natychmiast zgłosić sytuację swojemu bankowi i pod żadnym pozorem nie odsyłać pieniędzy na numer telefonu podany przez obcą osobę. W wielu przypadkach to kupujący zgłasza później sprawę na policję, gdy okazuje się, że towar nigdy nie został wysłany, a pieniądze trafiły w ręce przestępców.

W okresie rozliczeń podatkowych oszuści aktywizują się również pod inną postacią. W zeszłym roku pojawiła się fala SMS-ów, w których przestępcy podszywali się pod Ministerstwo Finansów. Wiadomości pochodziły z nadpisu „WINDK_GOVPL” i kierowały na fałszywą stronę internetową, przedstawiając rzekome zaległości podatkowe oraz grożąc egzekucją komorniczą. Dostępne metody płatności obejmowały wyłącznie BLIK i kartę, co umożliwiało natychmiastowe przechwycenie pieniędzy lub danych karty przez oszustów.

Stanowisko BLIK

Po publikacjach na temat nowej metody wyłudzeń swoje stanowisko przekazało biuro prasowe BLIK. Jak wskazuje, do tej pory nie odnotowano oficjalnych zgłoszeń ani reklamacji dotyczących opisywanych scenariuszy, ani ze strony banków, ani platform sprzedażowych. Podkreślono jednocześnie, że przelewy na telefon BLIK pozostają bezpieczne, o ile użytkownicy stosują odpowiednie zasady ostrożności.

BLIK informuje, że w przypadku pomyłkowego przelewu istnieją przewidziane procedury zgłaszania błędu do banku, zarówno dla osoby wysyłającej środki, jak i tej, która je otrzymała. To bank uruchamia proces odzyskania pieniędzy lub bezpiecznego ich zwrotu, dzięki czemu użytkownicy nie muszą działać na własną rękę i minimalizują ryzyko oszustwa.

