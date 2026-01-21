Zaskoczenie podczas wtorkowego losowania Lotto. Takiej sytuacji dawno nie było

Po sobotniej „szóstce” nie zostało podczas wtorkowego losowania ani śladu. Główna nagroda nie padła ani w Lotto, ani w Lotto Plus. Nie było jej także w Mini Lotto, które zazwyczaj sypie swoimi „piątkami”. Takiej sytuacji nie było od dawna. Ma ona jednak ogromną zaletę dla graczy – tworzy kumulację. Ta wynosi aktualnie trzy miliony złotych.

Jakie były wygrane w Lotto?

We wtorek, 20 stycznia, w Lotto nie padła „szóstka”.

Dodatkowe wygrane:

33 „piątki” – każda po 7 390,90 zł

2 273 „czwórki” – każda po 175,40 zł

44 367 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”

W wtorkowym losowaniu Lotto Plus również nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

33 „piątki” – każda po 3 500 zł

2 079 „czwórek” – każda po 100 zł

37 888 „trójek” – każda po 10 zł

Mini Lotto także bez głównej wygranej

W Mini Lotto tym razem również nie padła „piątka”.

Dodatkowe wygrane:

247 „czwórek” – każda po 1 771,30 zł

11 035 „trójek” – każda po 59,50 zł

Wyniki Lotto – 20.01.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7303, które odbyło się 20 stycznia 2026 roku, to:

5, 10, 12, 30, 37, 48

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 22 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 20.01.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7303 z 20 stycznia 2026 roku to:

4, 5, 12, 13, 29, 32

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 22 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 20.01.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7205, które odbyło się 20 stycznia 2026 roku, to:

4, 10, 19, 29, 37

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 21 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Fenomen polskiego totalizatora

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”.

W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

