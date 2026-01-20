Ważny apel do dużej grupy emerytów. Chodzi o pieniądze

Ponad 1 mln 171 tys. osób pobiera emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Z danych instytucji, które przytacza Interia wynika, że w w drugiej połowie zeszłego roku niemal 400 tys. seniorów pobierało świadczenie w gotówce, co oznacza, że w co trzecim przypadku jest ono wypłacane drogą tradycyjną. Najniższy poziom ubankowienia występuje na Podkarpaciu (43 proc. odbiera emeryturę od listonosza). Po drugiej stronie jest Opolszczyzna, gdzie aż 77 proc. środków trafia na konta bankowe uprawnionych. Dość wysoki odsetek ubankowienia notuje się również m.in. w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Podlasiu, a także w województwie lubuskim.

Duży koszt obsługi emerytur. KRUS apeluje

Obsługa wypłat pierwszej grupy generuje dość wysokie koszty. Szacuje się ja na ok. 70 mln zł rocznie. – Za każdy przekaz pieniężny z wykorzystaniem usług pocztowych płacimy 18 zł. Miesięcznie daje to kwotę około 6-7 milionów zł – podkreśla cytowana przez Interię Agnieszka Myśliwiec, główny księgowy KRUS.

Myśliwiec przyznaje, że zamiast na obsługę wysyłki świadczeń, środki te mogłyby zostać przeznaczone m.in. na poprawę funkcjonowania działalności KRUS, w tym np. ułatwienie rolnikom dostępu do usług instytucji poprzez aplikację mobilną KRUS.

Instytucja zachęca seniorów do ubankowienia, wskazując, że pieniądze na koncie pojawiają się szybciej niż za pośrednictwem poczty (niekiedy wyprzedzają miesięczny termin wypłaty świadczenia nawet o 2-3 dni). Ponadto posiadanie rachunku bankowego umożliwia i ułatwia dostęp do wielu usług publicznych, a także ułatwia inwestowanie i kontrolę wydatków. KRUS zwraca również uwagę na fakt, iż posiadanie konta pozwoli rodzinie na wypłatę środków z tytułu organizacji pogrzebu z rachunku zmarłego świadczeniobiorcy.

