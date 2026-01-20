ZUS zwraca pieniądze po zmarłych. Wystarczy zrobić jedną rzecz

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), środki zgromadzone na subkontach ZUS po zmarłych członkach OFE mogą być dziedziczone. Spadkobiercy muszą w tym celu złożyć wniosek.

Przypomnijmy, że subkonto jest specjalnym rodzajem konta dla członków OFE oraz dla osób urodzonych po 1968 roku, gdzie trafiają części składek emerytalnych.

Kto może dziedziczyć środki po zmarłym?

Z danych, które przytacza Wirtualna Polska wynika, że średnia wartość środków zgromadzonych na subkontach wynosi niemal 30 tys. zł. Prawo do ich dziedziczenia mają:

osoby wskazane przez zmarłego w dokumentach dotyczących dziedziczenia,

spadkobiercy ustawowi, jeśli zmarły nie wskazał uposażonych.

Połowa środków z okresu trwania wspólności majątkowej trafia na konto współmałżonka. Pozostała część dzielona jest pomiędzy wskazanych beneficjentów lub spadkobierców ustawowych. Jeżeli zmarły nie był członkiem OFE, środki zgromadzone na subkoncie w ZUS wchodzą w skład masy spadkowej. Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy zmarły nie wskazał uposażonych osób. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Wniosek w przypadku subkonta w ZUS można złożyć w placówce ZUS. Przedstawiciele instytucji wskazują, że wizyta zajmuje ok. 10 minut. Konieczne jest wylegitymowanie się, okazanie aktu zgonu, a także wypełnienie wniosku.

Warto przypomnieć, że osoby będące członkami OFE, a także osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku, mogą za życia wskazać beneficjentów do dziedziczenia lub zmienić ich udział procentowy. Ważne jest, aby wprowadzone zmiany zgłaszać do OFE.

Okazuje się, że coraz więcej osób w Polsce ma świadomość, że środki zgromadzone na subkontach ZUS podlegają dziedziczeniu. Z danych przekazanych przez serwis prawo.pl wynika, że w 2022 roku ZUS rozpatrzył blisko 100 tys. wniosków o wypłatę tych środków. Wypłacono w sumie 796,5 mln zł, o 56 mln zł więcej niż rok wcześniej i aż o 300 mln zł więcej niż w 2020 roku.

