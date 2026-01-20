Zainteresowanie „babciowym” nie słabnie. Resort odsłonił karty

W styczniu br. minęło 15 miesięcy od wprowadzenia programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Jego celem jest wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

Niemal 7 mld zł w ramach „babciowego”

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej informuje, że do połowy stycznia wypłacono 5 mln 604,1 tys. świadczeń na łączną kwotę 6 mld 961,5 mln zł. Największą popularnością cieszy się opcja „Aktywnie w żłobku” – wypłacono 2 mln 789 tys. świadczeń na kwotę 3 mld 834,5 mln zł. W ramach „Aktywni rodzice w pracy” wypłacono 1 mln 465,3 tys. świadczeń na kwotę 2 mld 448,7 mln zł. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się opcja „Aktywnie w domu” – wypłacono 1 mln 349,7 tys. świadczeń na kwotę 678,3 mln zł.

Przedstawiono na początku stycznia redakcji “Wprost” dane wskazywały, że w okresie od 1 października 2024 r. do 30 listopada 2025 r. w ramach programu wypłacono 5 mln 172,4 tys. świadczeń na kwotę ponad 6 mld 419 mln zł. To oznacza, że w ciągu 1,5 miesiąca wypłacono 431,7 tys. nowych świadczeń na kwotę 542,5 mln zł.

Wnioski o „babciowe" można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem: portalu MRPiPS, portalu Emp@tia, PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, lub bankowości elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

