Tak wypłacisz gotówkę bez ryzyka. Wystarczy zmienić jeden nawyk

W czasach rosnącej liczby zagrożeń związanych z płatnościami elektronicznymi użytkownicy coraz częściej szukają metod, które zmniejszą ryzyko kradzieży danych. Eksperci podkreślają, że jedną z najprostszych i najskuteczniejszych form ochrony jest rezygnacja z fizycznego wkładania karty do bankomatu. Zamiast tego warto korzystać z funkcji zbliżeniowej lub płatności mobilnych.

Nielegalne nakładki

Skimming, czyli instalowanie w bankomatach nielegalnych nakładek kopiujących dane, nadal stanowi poważne zagrożenie. Użycie zbliżeniowej metody wypłaty ogranicza ryzyko kontaktu z elementami, które mogą być podmienione przez przestępców. Technologia NFC stosowana w kartach i telefonach pozwala ominąć najbardziej narażone elementy bankomatu, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

Najbezpieczniejsze bankomaty to te znajdujące się w placówkach banków lub monitorowanych lokalizacjach, takich jak galerie handlowe. Urządzenia pozostawione w odludnych miejscach albo nieobjęte nadzorem wiążą się z większym ryzykiem manipulacji.

Limit transakcji

Oprócz wyboru bezpiecznej metody wypłaty bardzo ważne jest ustawienie dziennych limitów transakcji. Pozwala to ograniczyć skalę ewentualnych strat, jeśli dojdzie do przechwycenia danych. Szczególnie przydatne są powiadomienia o transakcjach, które bank wysyła na telefon – dzięki nim użytkownik jest w stanie niemal natychmiast zauważyć niepożądane operacje i zareagować, blokując kartę.

Karta płatnicza nie powinna nigdy trafiać w ręce osób trzecich. Dotyczy to również sytuacji w restauracjach czy punktach usługowych – kartę należy zawsze mieć w zasięgu wzroku. Kluczowe jest również zasłanianie klawiatury podczas wpisywania PIN-u, ponieważ nawet drobne nieuwagi mogą zostać wykorzystane przez oszustów.

Podstawowa zasada przed skorzystaniem z bankomatu pozostaje niezmienna: dokładnie obejrzeć urządzenie. Jeśli cokolwiek wygląda podejrzanie — odstająca część, nienaturalna klawiatura czy nietypowy slot na kartę — lepiej wybrać inny bankomat. Połączenie tych prostych czynności pozwala znacząco zminimalizować ryzyko utraty środków i kradzieży danych.

