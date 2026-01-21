Seniorzy tracą setki złotych. Ten wniosek pozwala je odzyskać

Emeryci otrzymują świadczenia pomniejszone o składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku osób z najniższymi świadczeniami takie potrącenia często nie są konieczne. Mimo to ZUS domyślnie je pobiera, o ile senior nie złoży odpowiedniego dokumentu. To właśnie formularz EPD-21 pozwala zatrzymać w portfelu nawet około 400 zł rocznie, co dla wielu osób stanowi realne wsparcie domowego budżetu.

Ulga podatkowa

ZUS nie informuje o tej możliwości z wyprzedzeniem, dlatego część emerytów przez lata niepotrzebnie oddaje pieniądze fiskusowi. Tymczasem z ulgi mogą skorzystać osoby, których roczne dochody – łącznie z trzynastą i czternastą emeryturą – nie przekroczą 30 tys. zł. W takim przypadku działa tzw. kwota wolna od podatku, która pozwala pobierać świadczenia bez zaliczek.

Formularz EPD-21 jest dostępny w każdej placówce ZUS, a także w formie elektronicznej. Wystarczy jedno złożenie dokumentu, aby obowiązywał on w kolejnych latach. Jeśli jednak sytuacja finansowa emeryta ulegnie zmianie i dochody przekroczą limit, można złożyć nowy wniosek, przywracając pobieranie podatku. Dzięki temu uniknie się niedopłaty podczas rocznego rozliczenia.

Z ulgi nie skorzystają osoby, które przekraczają próg 30 tys. zł przychodów rocznie. W takim przypadku ZUS ma obowiązek pobierać zaliczki, a złożenie wniosku skutkowałoby koniecznością dopłaty podatku w zeznaniu PIT.

Im wcześniej, tym lepiej

Wniosek działa od miesiąca złożenia. Im szybciej senior dostarczy dokument, tym więcej pieniędzy pozostanie mu w ciągu roku. Dlatego początek 2026 r. to dobry moment, by zweryfikować swoje dochody i zdecydować, czy przysługuje prawo do korzystania z kwoty wolnej od podatku.

Waloryzacja świadczeń w 2026 r. nie przyniesie dużego wzrostu wypłat, choć zapewni ochronę przed skutkami inflacji. Minimalna emerytura przekroczy poziom 2 tys. zł brutto, a dodatkowe świadczenia – trzynastka i czternastka – mają pozostać zbliżone do wysokości podstawowej emerytury. Tym bardziej warto skorzystać z możliwości zatrzymania dodatkowych środków poprzez EPD-21.

