Waloryzacja emerytur wyższa niż zakładano? 1600 plus dla dużej grupy seniorów

Na początku tego tygodnia prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 rok i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. – Zdecydowałem się podpisać ustawę budżetową, ale jednocześnie kieruję ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Podpisuję budżet, by chronić stabilność państwa i kieruję go do Trybunału Konstytucyjnego, by chronić przyszłość Polski – tłumaczył prezydent.

W ustawie budżetowej zaplanowano aż 55 mld zł na waloryzację rent i emerytury, a także 13. i 14. emeryturę. Jak podaje jednak „Fakt”, wszystko wskazuje na to, że potrzeba będzie na ten cel dodatkowy miliard złotych.

Waloryzacja wyższa niż zakładano?

W ustawie budżetowej założono, że waloryzacja rent i emerytur wyniesie w tym roku 4,88 proc. Tymczasem wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, że marcowe podwyżki dla seniorów mogą przekroczyć poziom 5 proc. (miałyby wynieść dokładnie 5,08 proc.). Minimalna emerytura wzrosłaby wówczas z dotychczasowych 1878,91 zł brutto do poziomu 1974,36 zł brutto. To ważna informacja dla milionów seniorów również ze względu na fakt, iż do takiej kwoty wzrośnie wysokość dodatków takich jak 13. i 14. emerytura.

O ile „trzynastki” wypłacane są wszystkim emerytom w takiej samej wysokości, to w przypadku 14. emerytury 1974,36 zł brutto byłoby wyjściową kwotą. Otrzymają ją seniorzy, których emerytura nie przekracza poziomu 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach stosowany jest mechanizm “złotówka za złotówkę”. Jeśli wspomniane prognozy potwierdzą się wówczas osoby, które nie przekroczą tego progu otrzymają “czternastkę” w wysokości ok. 1600 zł netto. Wypłaty świadczenia nastąpią prawdopodobnie wczesną jesienią. Z kolei 13. emerytura zostanie wypłacona w kwietniu.

