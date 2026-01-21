Waloryzacja emerytur wyższa niż zakładano? 1600 plus dla dużej grupy seniorów
Waloryzacja emerytur wyższa niż zakładano? 1600 plus dla dużej grupy seniorów

Dodano: 
Jest szansa, że marcowa waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż pierwotnie zakładano. Wpłynie to na wysokość takich dodatków, jak choćby 14. emerytura, wskutek czego miliony seniorów otrzymają swoiste 1600 plus.

Na początku tego tygodnia prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 rok i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. – Zdecydowałem się podpisać ustawę budżetową, ale jednocześnie kieruję ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Podpisuję budżet, by chronić stabilność państwa i kieruję go do Trybunału Konstytucyjnego, by chronić przyszłość Polski – tłumaczył prezydent.

W ustawie budżetowej zaplanowano aż 55 mld zł na waloryzację rent i emerytury, a także 13. i 14. emeryturę. Jak podaje jednak „Fakt”, wszystko wskazuje na to, że potrzeba będzie na ten cel dodatkowy miliard złotych.

Waloryzacja wyższa niż zakładano?

W ustawie budżetowej założono, że waloryzacja rent i emerytur wyniesie w tym roku 4,88 proc. Tymczasem wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, że marcowe podwyżki dla seniorów mogą przekroczyć poziom 5 proc. (miałyby wynieść dokładnie 5,08 proc.). Minimalna emerytura wzrosłaby wówczas z dotychczasowych 1878,91 zł brutto do poziomu 1974,36 zł brutto. To ważna informacja dla milionów seniorów również ze względu na fakt, iż do takiej kwoty wzrośnie wysokość dodatków takich jak 13. i 14. emerytura.

O ile „trzynastki” wypłacane są wszystkim emerytom w takiej samej wysokości, to w przypadku 14. emerytury 1974,36 zł brutto byłoby wyjściową kwotą. Otrzymają ją seniorzy, których emerytura nie przekracza poziomu 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach stosowany jest mechanizm “złotówka za złotówkę”. Jeśli wspomniane prognozy potwierdzą się wówczas osoby, które nie przekroczą tego progu otrzymają “czternastkę” w wysokości ok. 1600 zł netto. Wypłaty świadczenia nastąpią prawdopodobnie wczesną jesienią. Z kolei 13. emerytura zostanie wypłacona w kwietniu.

Źródło: Fakt