Tym osobom przysługują bezpłatne leki. O tym trzeba pamiętać

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej bezpłatne leki przysługują w tym roku osobom, które ukończyły 65. rok życia, dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, a także osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Konieczne jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego i recepty na lek znajdujący się na liście refundacyjnej.

Nowa lista leków refundowanych weszła w życie 1 stycznia 2026 roku. Lista ta zawiera leki bezpłatne, a także leki wydawane z odpłatnością ryczałtową oraz leki wydawane z odpłatnością 30 proc. i 50 proc.

Bezpłatne leki w 2026 r. Zmiany na liście

Jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna” na nowej liście pojawiło się 139 produktów, bądź nowych wskazań. Zniknęły natomiast 124 produkty lub wskazania.

W tym roku wprowadzono istotne zmiany w dopłatach. Wśród leków, które podrożały jest m.in. Buccolam (wzrost o 65,83 zł), Prolia (denosumab) 60 mg/1 ml – lek stosowany w osteoporozie postmenopauzalnej (wzrost o 209,97 zł), Soloxelam (wzrost o 57,81 zł). Potaniał natomiast aripiprazol (Aryzalera) 30 mg, lek stosowany w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Od stycznia cena tego leku zmniejszyła się o 20 zł i kosztuje on 5,97 zł.

Do refundacji dodano wiele nowych terapii, w tym nowoczesne leki onkologiczne, immunologiczne i stosowane w chorobach rzadkich, zarówno w ramach programów lekowych, jak i refundacji aptecznej.

Dziennik przypomina, że aby otrzymać bezpłatny lek, recepta musi zawierać odpowiedni kod uprawnień (np. „S” dla seniorów, „DZ” dla dzieci). Recepty mogą wystawiać zarówno lekarze POZ i specjaliści, jak i lekarze prywatni oraz uprawnione pielęgniarki. Realizacja recept odbywa się w aptekach na zasadach ogólnych, a w razie wątpliwości apteka może poprosić o dodatkowe dokumenty.

Darmowy lek musi znajdować się w wykazie leków refundowanych w odpowiednim wskazaniu. Przykładowo ten sam lek może mieć zastosowanie zarówno na nadciśnienie tętnicze, jak i nadciśnienie w gałce ocznej. Jeśli jednak refundowany jest wyłącznie w przypadku nadciśnienia tętniczego, a pacjent stosuje go na nadciśnienie w gałce ocznej, to będzie musiał zapłacić za lek.

Czytaj też:

Jakie leki możesz odliczyć od podatku? Oto zasady, limity i kto na tym zyskujeCzytaj też:

Seniorzy otrzymają specjalny bon. Są nowe informacje