13. i 14. emerytura do likwidacji? Ważny apel do rządu

W raporcie „Budżetowy SOS” przygotowanym przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i Warsaw Enterprise Institute (WEI) przedstawiono kontrowersyjne postulaty dotyczące zniesienia popularnych świadczeń. Chodzi m.in. o funkcjonującą od 2019 roku 13. emeryturę. Według autorów raportu mamy do czynienia z rozwiązaniem przede wszystkim o charakterze wyborczym a nie systemowym, które wpływa na wzrost wydatków budżetowych i w dłuższej perspektywie obciąża system emerytalny. Twórcy raportu wyliczają, że likwidacja 13. emerytury przyniosłaby ok. 32 mld zł oszczędności.

13. i 14. emerytura do likwidacji?

FOR i WEI postulują również zniesienie 14. emerytury, wskazując jednak, że świadczenie to ma pewien aspekt redystrybucyjny. Przypomnijmy, że w odróżnieniu od 13. emerytury “czternastka” nie jest przyznawana wszystkim seniorom – świadczenie w pełnej kwocie otrzymują osoby, których emerytura nie przekracza poziomu 2900 zł brutto miesięcznie. Autorzy raportu wskazują jednak, że dalsze wypłacanie tego świadczenia również obciąża budżet.

Z wyliczeń, które przytacza Forsal.pl wynika, że wycofanie “czternastki” dałoby ok. 12 mld zł oszczędności. Twórcy dokumentu podkreślają, że nie chodzi tylko o zmniejszenie wydatków publicznych, ale też zmniejszenie presji na rosnący dług publiczny.

Z przeprowadzonego ponad rok temu sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że niemal 60 proc. Polaków nie chce zniesienia 13. i 14. emerytury. Za taką opcją opowiada się zaledwie 20 proc. ankietowanych, a 21 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W raporcie “Budżetowy SOS” zaproponowano również inne rozwiązania mające na celu stabilizację finansów publicznych. Chodzi m.in. o ograniczenie 800 plus dla rodzin najuboższych, przywrócenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn, czy szeroką prywatyzację spółek Skarbu Państwa. Pomysły te – jak wyliczają autorzy raportu – przyniosłyby nawet 345 mld zł oszczędności.

O likwidacji 800 plus mówił kilka dni temu w wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” założyciel FOR prof. Leszek Balcerowicz. – Trzeba to zlikwidować. Jeżeli państwo ma odgrywać rolę opiekuna, to powinno skupić uwagę na osobach, które są w rzeczywistej potrzebie i nie być monopolistą – podkreśla Balcerowicz.

