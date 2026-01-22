Oszczędności na talerzu. Szpitale biją na alarm

Zakończenie pilotażu programu „Dobry posiłek w szpitalach” oznacza istotną zmianę w finansowaniu wyżywienia pacjentów. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, nowa stawka proponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia będzie o 4,50 zł niższa niż ta obowiązująca w czasie programu. Zdaniem dyrektorów szpitali utrzymanie dotychczasowych standardów żywieniowych przy nowych kwotach może okazać się niemożliwe.

Pilotaż programu

Pilotaż, który ruszył w 2023 roku, został wygaszony z końcem ubiegłego roku. Na jego realizację przeznaczono ponad miliard złotych, a udział w nim wzięły 582 placówki. Oznaczało to, że większość hospitalizowanych pacjentów mogła liczyć na poprawę jakości posiłków. Dzięki programowi dzienna stawka żywieniowa wzrosła do 25,62 zł. Wcześniej nie przekraczała 10 zł, a decyzje o jej wysokości należały do dyrektorów szpitali.

Aby zapobiec powrotowi praktyk polegających na nadmiernym ograniczaniu kosztów wyżywienia kosztem pacjentów, Ministerstwo Zdrowia w grudniu ubiegłego roku wprowadziło rozporządzenie określające standardy żywienia we wszystkich szpitalach. Zgodnie z nim posiłki mają być zbilansowane, urozmaicone, dostosowane przez lekarza do stanu zdrowia pacjenta oraz uwzględniać uwarunkowania kulturowe.

Nowa stawka dzienna

Jak podaje „DGP”, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustaliła nową dzienną stawkę żywieniową na poziomie 21 zł. W przypadku kobiet w ciąży ma ona wynosić 23,50 zł. Wprowadzenie nowych zasad ma odbywać się z wykorzystaniem okresu przejściowego, który pozwoli placówkom dostosować się do zmian.

Dyrektorzy szpitali, z którymi rozmawiała redakcja „Dziennika Gazety Prawnej”, podkreślają jednak, że przy takiej stawce utrzymanie jakości posiłków znanej z pilotażu będzie bardzo trudne. Zwracają też uwagę na inny istotny aspekt programu – środki na żywienie były przekazywane oddzielnym strumieniem finansowania. Dzięki temu nie istniała pokusa przeznaczania ich na inne cele, takie jak zakup leków. Po zakończeniu pilotażu ten mechanizm przestaje obowiązywać, co – zdaniem zarządzających placówkami – może dodatkowo wpłynąć na jakość wyżywienia pacjentów.

Czytaj też:

Kolejki do sanatoriów na NFZ. Nawet 11 miesięcy oczekiwaniaCzytaj też:

Koniec biegania po przychodniach. Wchodzi centralna e-rejestracja