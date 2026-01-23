Nowy okres 800 plus coraz bliżej. Jeden błąd kosztuje 800 zł

Już od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie przyjmowanie wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Dokumenty będzie można składać na cztery miesiące przed rozpoczęciem kolejnego cyklu wypłat, który startuje 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r. Złożenie wniosku jest konieczne, aby świadczenie było wypłacane bez przerwy.

Wnioski

ZUS informuje, że wnioski złożone po rozpoczęciu nowego okresu rozliczeniowego mogą skutkować opóźnieniami w wypłatach lub utratą części środków. Dlatego rodzice i opiekunowie powinni pamiętać o terminach, które bezpośrednio wpływają na ciągłość wsparcia finansowego.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Warunkiem jest zamieszkiwanie dziecka w Polsce oraz jego nauka w polskich placówkach edukacyjnych. Wsparcie wypłacane jest niezależnie od dochodów rodziców, ich sytuacji zawodowej czy liczby dzieci w rodzinie. Mogą z niego korzystać także osoby bezrobotne.

800 plus nie jest natomiast przyznawane na dzieci pełnoletnie ani na dzieci mieszkające za granicą. Świadczenie nie przysługuje również w sytuacji, gdy dziecko co prawda mieszka w Polsce, ale uczy się w zagranicznej placówce edukacyjnej, także w formie zdalnej.

Moment złożenia wniosku ma kluczowe znaczenie dla ewentualnego wyrównania wypłat. Najlepiej złożyć dokumenty do końca kwietnia – wtedy wypłaty będą realizowane bez przerwy. Jeśli wniosek trafi do ZUS w maju lub czerwcu, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem. Złożenie dokumentów w maju oznacza wypłatę w lipcu wraz z wyrównaniem za czerwiec. Wniosek złożony w czerwcu skutkuje wypłatą od sierpnia z wyrównaniem za maj i czerwiec.

Uwaga na termin

Najmniej korzystna sytuacja dotyczy osób, które złożą wniosek dopiero w lipcu. W takim przypadku świadczenie zostanie przyznane od września, a wyrównanie obejmie wyłącznie lipiec. Kwota za czerwiec nie zostanie już wypłacona.

ZUS przyjmuje wnioski o 800 plus wyłącznie drogą elektroniczną. Dokumenty można złożyć poprzez platformę PUE ZUS, stronę internetową banku lub jego aplikację mobilną, portal Emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także za pośrednictwem aplikacji mZUS na smartfony. Każda z tych form umożliwia szybkie i samodzielne przesłanie wniosku bez wizyty w urzędzie.

