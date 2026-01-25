Kolejna sobota z „szóstką” w Lotto. Wygrana to ponad 4,5 mln zł
Dodano: 
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00 Źródło: Shutterstock / Apple_Martini
Sobotnie losowanie Lotto znów przyniosło „szóstkę”. Była warta ponad 4,5 mln zł.

Zeszłotygodniowa sobotnia „szóstka” najwyraźniej zapoczątkowała nowy weekendowy trend rozbijania kumulacji. Podczas wczorajszego losowania Lotto ponownie padła główna wygrana. Zwycięzca, który trafił wszystkie liczby, wzbogacił się o ponad 4,5 miliona złotych. W Lotto Plus nie padła „szóstka”, ale za to w Mini Lotto odnotowano aż dwie „piątki”.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W sobotę, 24 stycznia, w Lotto padła „szóstka” o wartości 4 560 609,60 zł.

Dodatkowe wygrane:

  • 70 „piątek” – każda po 4 813,90 zł
  • 3 992 „czwórki” – każda po 89,30 zł
  • 69 403 „trójki” – każda po 24 zł

Lotto Plus bez „szóstki”

W sobotnim losowaniu Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

  • 48 „piątek” – każda po 3 500 zł
  • 2 751 „czwórki” – każda po 100 zł
  • 50 561 „trójek” – każda po 10 zł

W Mini Lotto aż dwie główne wygrane

W Mini Lotto tym razem padły aż dwie „piątki” – każda o wartości 308 597,00 zł.

Dodatkowe wygrane:

  • 325 „czwórek” – każda po 759,70 zł
  • 10 990 „trójek” – każda po 33,70 zł

Wyniki Lotto – 24.01.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7305, które odbyło się 24 stycznia 2026 roku, to:

6, 11, 13, 21, 25, 43

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 27 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 24.01.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7305 z 24 stycznia 2026 roku to:

3, 12, 13, 33, 45, 46

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 27 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 24.01.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7209, które odbyło się 24 stycznia 2026 roku, to:

1, 15, 16, 35, 38

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku, o godzinie 22:00.

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

Źródło: WPROST.pl / Totalizator sportowy