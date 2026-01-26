Wystarczy papierek i numer telefonu. Tak oszuści czyszczą konta

Sytuacja, w której bankomat nie zwraca karty płatniczej, wielu osobom kojarzy się z awarią urządzenia. Tymczasem, jak pokazują opisywane przypadki, nie zawsze winny jest sprzęt. Zacinający się bankomat może być elementem zaplanowanego oszustwa, którego celem jest przejęcie karty i uzyskanie dostępu do konta ofiary.

Mechanizm oszustwa

Mechanizm takiego działania jest wyjątkowo prosty. Oszuści wykorzystują niewielki kawałek papieru, który umieszczają w szczelinie bankomatu w taki sposób, by zablokować wysuwanie się karty po zakończeniu operacji. Klient korzysta z urządzenia, transakcja zostaje wykonana, ale karta nie wraca. W stresie i zaskoczeniu poszkodowany zaczyna szukać pomocy.

Na bankomacie często można zauważyć naklejony numer telefonu rzekomego serwisu technicznego. To kolejny element pułapki. Numer nie prowadzi do operatora bankomatu, lecz bezpośrednio do oszusta. Po wykonaniu telefonu na miejscu może pojawić się osoba podszywająca się pod pracownika serwisu.

Scenariusz oszustwa zwykle przebiega podobnie. Najpierw karta blokuje się w bankomacie i nie daje się odzyskać. Następnie klient dzwoni pod wskazany numer, wierząc, że kontaktuje się z obsługą techniczną. Fałszywy serwisant tłumaczy, że karta utknęła z powodu awarii urządzenia. W kolejnym kroku prosi o dane osobowe oraz numer PIN do karty, rzekomo w celu rozwiązania problemu.

Ofiara bywa dodatkowo uspokajana zapewnieniami, że karta zostanie wyjęta z bankomatu i odesłana pocztą. W rzeczywistości oszust, dysponując kartą, numerem PIN oraz danymi właściciela, zyskuje pełen dostęp do środków. W efekcie konto może zostać całkowicie wyczyszczone.

Zachować ostrożność

Aby uniknąć takiego zagrożenia, kluczowa jest ostrożność. W przypadku zablokowania karty w bankomacie nie należy korzystać z numerów telefonów umieszczonych na urządzeniu, jeśli nie ma pewności, że pochodzą one z oficjalnego źródła. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest kontakt bezpośrednio z bankiem, do którego należy karta, lub z operatorem bankomatu, korzystając z numeru podanego na oficjalnej stronie internetowej.

Ważne jest także zachowanie spokoju. Jeśli nie ma możliwości szybkiego odzyskania karty, najlepszym krokiem jest jej natychmiastowa blokada. Wszystkie aplikacje bankowe działające w Polsce umożliwiają szybkie zastrzeżenie karty. Po zablokowaniu staje się ona bezużyteczna, nawet jeśli trafi w niepowołane ręce.

Czujność, unikanie pochopnych decyzji i kontakt wyłącznie z oficjalnymi kanałami banku mogą uchronić przed stratą pieniędzy i poważnymi konsekwencjami finansowymi.

