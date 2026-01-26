Uwaga! Ogromy wyciek unikalnych danych do logowania. Kilka serwisów

Bulwersującą sprawę opisał amerykański „Forbs”. Według eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa Jeremiaha Fowlera, publicznie dostępna baza danych nie była zabezpieczona hasłem ani zaszyfrowana. „Ogromne 96 GB surowych danych uwierzytelniających” – opisał problem ekspert.

To właśnie Jeremiah Fowler odkrył wyciek i opublikował raport ze swoimi ustaleniami, z którego wynika, że baza danych zawierała łącznie 149 404 754 unikalne loginy i hasła.

Logowanie a podstępne oprogramowanie infostealer

Według Fowlera najprawdopodobniej jest to baza danych złożona z informacji pochodzących z wcześniejszych wycieków oraz logów złośliwego oprogramowania typu infostealer. Wśród wykradanych danych znajdują się między innymi rezultaty enumeracji środowiska (nazwa i lokalizacja urządzenia, domena, grupa i użytkownicy) oraz dane zapisane w przeglądarkach i niektórych aplikacjach (pliki cookie, hasła, dane z formularzy). Nośnikiem infekcji oprogramowania typu infostealer są wiadomości e-mail, reklamy w wyszukiwarkach internetowych oraz portal społecznościowy LinkedIn.

Według 4primie.pl, pozyskane w ten sposób dane są oferowane na rynkach takich jak RussianMarket czy 2Eeasy lub bezpośrednio grupom cyberprzestępczym – w tym grupom ransomware żądających okupu za odblokowanie dostępu do danych.

Kogo dotyczy wyciek danych? Wszystkich!

Wszyscy użytkownicy poniższych serwisów powinni pilnie zareagować, ponieważ liczby porażają:

Gmail — 48 mln loginów i haseł

Facebook — 17 mln loginów i haseł

Instagram — 6,5 miliona loginów i haseł

Yahoo — 4 mln loginów i haseł

Netflix — 3,4 mln loginów i haseł

Outlook — 1,5 mln loginów i haseł

Celem ataku jest kradzież danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej oraz innych serwisów, które były zapisane w przeglądarkach, ale także plików cookies.

Użytkownicy tych serwisów powinni natyhcmiast zmienić niedobre przyzwyczajenia – przestac używać tych samych haseł w różnych serwisach. Dodatkowo, w miarę możliwości przejść na logowanie za pomocą kluczy dostępu, czyli odciskiem placa, twarzą, kodem PIN urządzenia.

Warto także włączyć bezpieczne uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), aby chronić swoje konta i wrażliwe dane.

Czytaj też:

Reklamy w płatnych usługach? Netflix udowodnił, że to się opłaca