Skarbówka szykuje włoski strajk. Akurat w szczycie sezonu rozliczeń PIT

Członkowie korpusu służby cywilnej w Polsce nie mają prawa do strajku. Wynika to wprost z art. 78 ustawy o służbie cywilnej, który zabrania udziału w strajkach lub akcjach protestacyjnych zakłócających funkcjonowanie urzędu. Takie ograniczenie ma na celu zapewnienie ciągłości pracy administracji rządowej. Co innego, kiedy w grę wchodzi nadgorliwość.

NSZZ „Solidarność” kilka lat temu skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie za niekonstytucyjne ograniczenie prawa do strajku w organach władzy państwowej. Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) od lat narzekają bowiem na warunki finansowe oraz coraz gorszy komfort pracy.

Szykuje się dłuższe oczekiwanie na zwrot podatku

Włoski strajk nie oznacza przerwania pracy. Przeciwnie – oznacza wykonywanie swoich obowiązków bardzo dokładnie, z pietyzmem i bardzo powoli. Na tyle wolno, aby wydajność pracy spadła do możliwie najniższego poziomu. Taka forma protestu jest więc przez skarbówkę wybrana nieprzypadkowo.

– Chcemy podwyżek. 90 proc. krzeseł do pracy z komputerem powinno zostać wymienionych, bo nie spełniają aktualnych wymogów BHP – mówił w Radiu Eska Dominik Lach – szef Solidarności skarbowej. Zapowiedział, że „w okresie tej bardzo wzmożonej pracy, nasi pracownicy szczególnie dokładnie będą weryfikować zeznania podatkowe składane przez naszych obywateli”. – Będzie się to prawdopodobnie wiązało z jakimś wydłużonym terminem oczekiwania na zwrot – tłumaczył.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na granicach będą „szczególnie wnikliwie weryfikowali odprawy towarów”.

Skarbówka pokrzywdzona mieszkaniowo

W Polsce jest około 47 tys. pracowników KAS i około 11 tys. funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. – To jest jedyna służba w tym kraju, która nie dostała tak zwanego świadczenia mieszkaniowego – wyjaśnia kolejny powód włoskiego strajku Dominik Lach.

Od 2025 roku funkcjonariusze służb mundurowych (Policji, Służby Granicznej, Panstwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego) otrzymują nowe świadczenie mieszkaniowe w wysokości od 900 zł do 1800 zł miesięcznie, w zależności od lokalizacji.

Dodatek jest nieopodatkowany, przysługuje również za wynajem lub na spłatę kredytu, a w przypadku małżeństw funkcjonariuszy – każdemu osobno. Łącznie do 3600 zł miesięcznie.

Czytaj też:

Marka PGNiG znika z rynku. Pojawi się nowa nazwa