Tysiące Polaków straci prawo jazdy jeszcze w styczniu. Minister Żurek też?

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, która już wkraczała na przejście. Sytuacja wydarzyła się w tracie jazdy autem i udzielania wywiadu prowadzącemu kanał youtubowy „Duży w maluchu”. Na dwa dni przed wejściem w życie dużego pakietu zmian w kodeksie drogowym.

Nowe przepisy pozwolą karać więzieniem kierowców za rażące przekroczenie prędkości. Osoby łamiące sądowe zakazy prowadzenia pojazdów będą obligatoryjnie tracić prawo jazdy dożywotnio, a organizatorom i uczestnikom nielegalnych zlotów i wyścigów grożą wysokie grzywny lub więzienie.

Waldemar Żurek łamie kodeks drogowy

Z badania Polskiej Izby Ubezpieczeń z 2021 roku wynika, że 91 proc. Polaków uważa się za dobrych kierowców. W tej grupie najwyraźniej jest również Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Szef resortu sprawiedliwości usiadł za kierownicą Fiata 126p i jadąc ulicami Warszawy udzielał wywiadu. W pewnym momencie Maluch podjechał do przejścia dla pieszych, po którym chciała przejść kobieta. Minister nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, tylko pojechał dalej.

Prowadzący rozmowę krzyknął ostrzegawczo „Proszę uważać!”. Na pytanie ministra, co się stało, usłyszał: „Przejechał pan prawie po tej pani”. Minister Żurek stwierdził: „Nie no gdzie, pani była jeszcze daleko od nas. Proszę mi wierzyć, że ja naprawdę jeżdżę bezpiecznie” – zapewniał minister.

Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na nie, kierowca otrzymuje mandat w wysokości 1500 zł oraz aż 15 punktów karnych. W przypadku powtórnego popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat kara wzrasta do 3 tys. zł. Jeszcze w tym samym dniu na portalu X Waldemar Żurek napisał, że „zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich”. Zaznaczył jednak, że ocena sytuacji należy do policji: „Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności”.

Więzienie za rażące przekroczenie prędkości i inne zachowania

29 stycznia wejdą w życie poważne zmiany w kodeksie drogowym. Przewidująją m.in. kary więzienia za rażące przekroczenie prędkości i łamanie przepisów. Na karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat naraża się kierowca, który łącznie dopuszcza się prowadzenia pojazdu z rażąco nadmierną prędkością, rażącego naruszenia „innych przepisów o ruchu drogowym”, oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.

O tym, czy kierowca będzie karany mandatem za wykroczenie czy oskarżony w sądzie o popełnienie przestępstwa zagrożonego więzieniem, będzie decydował policjant. Sąd będzie mógł również orzec konfiskatę samochodu jeśli sprawca przyłapany został na łamaniu zakazu prowadzenia pojazdów mając we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu.

Nowe przepisy zaostrzają też kary dla osób łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów – w grę wchodzi obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dożywotnio prawo jazdy stracą również:

sprawcy wypadków w czasie nielegalnego wyścigu,

sprawcy wypadków będących pod wpływem środka odurzającego,

sprawcy wypadków, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia lub spożywali alkohol/ środek odurzający po popełnieniu czynu a przed poddaniem badaniu.

W 2025 roku na łamaniu sądowego zakazu prowadzenia pojazdów przyłapano w Polsce 16 490 kierujących, czyli 45 osób dziennie – poinformował na łamach Interia.pl Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Czytaj też:

Skarbówka szykuje włoski strajk. Akurat w szczycie sezonu rozliczeń PITCzytaj też:

Uwaga! Ogromy wyciek unikalnych danych do logowania. Kilka serwisów