Niemcy wypłacą Polakom po 1100 zł miesięcznie. Sprawdź, kto może je dostać

Niemiecki odpowiednik polskiego 800 plus, czyli Kindergeld, właśnie wzrósł. Jak podaje serwis pulshr.pl, od stycznia 2026 roku rodziny w Niemczech mogą liczyć na wyższe wsparcie finansowe.

Kwota świadczenia wzrosła o 4 euro – z 255 euro obowiązujących w 2025 roku do 259 euro miesięcznie, czyli około 1100 zł na każde dziecko.

Na wsparcie mogą liczyć także Polacy pracujący w Niemczech, zarówno rodzice, jak i opiekunowie, którzy spełniają wymagania dotyczące zatrudnienia i odprowadzania podatków.

Kto może pobierać 259 euro?

Świadczenie Kindergeld przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci niezależnie od wysokości dochodów. Uprawnionymi osobami są przede wszystkim rodzice będący obywatelami UE, którzy pracują w Niemczech i odprowadzają tam podatki. To oznacza, że realne wsparcie mogą otrzymać także Polacy mieszkający w Polsce, jeśli zatrudnienie u niemieckiego pracodawcy trwa co najmniej 183 dni w roku, a 90 proc. ich dochodów jest opodatkowane w Niemczech.

Jak złożyć wniosek o zasiłek?

Kindergeld może być wypłacane na każde dziecko do ukończenia 25. roku życia, jeśli nadal się uczy lub studiuje.

Aby uzyskać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku w niemieckiej Familienkasse. Do dokumentów należy dołączyć m.in. akt urodzenia dziecka i potwierdzenie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.

Prawidłowo złożony wniosek gwarantuje szybkie i regularne wypłaty świadczenia, które realnie wspiera domowy budżet rodzin z dziećmi.

Kindergeld a 800 plus

Warto pamiętać, że nie można pobierać jednocześnie Kindergeld i polskiego 800 plus w pełnej kwocie – przepisy unijne wyraźnie zabraniają podwójnego finansowania tego samego dziecka. W praktyce niemiecki rząd wypłaca tzw. dodatek dyferencyjny, czyli różnicę między wysokością świadczeń w Niemczech i w Polsce.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Kindergeld

Co to jest Kindergeld?

Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne dla rodziców i opiekunów dzieci, mające na celu wsparcie finansowe w wychowaniu dzieci.

Kto może pobierać Kindergeld?

Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci pracującym i odprowadzającym podatki w Niemczech, także Polakom mieszkającym w Polsce, jeśli pracują w Niemczech co najmniej 183 dni w roku.

Ile wynosi Kindergeld?

Od stycznia 2026 roku Kindergeld wynosi 259 euro miesięcznie na dziecko, czyli około 1100 zł.

Do jakiego wieku dziecka można pobierać Kindergeld?

Świadczenie przysługuje na dziecko do ukończenia 25. roku życia, jeśli nadal się uczy lub studiuje.

Czy można pobierać jednocześnie Kindergeld i polskie 800 plus?

Nie w pełnej kwocie. Niemcy wypłacają dodatek dyferencyjny, czyli różnicę między świadczeniami, aby uniknąć podwójnego finansowania tego samego dziecka.

