Prosty sposób na zwrot z podatku. W 2026 roku nawet 1520 zł

Zbliżający się sezon rozliczeń podatkowych to dla wielu osób szansa na realne obniżenie podatku. W 2026 roku skarbówka może zwrócić podatnikom nawet 760 zł rocznie, a w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie – aż 1520 zł. Wszystko za sprawą ulgi na internet, która wciąż obowiązuje, choć jest obwarowana konkretnymi warunkami.

Ulga podatkowa

Z ulgi może skorzystać każdy podatnik, który faktycznie ponosi koszty dostępu do internetu. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o internet stacjonarny, mobilny czy światłowodowy, o ile jest to rzeczywista usługa dostępu do sieci, a nie element pakietu rozrywkowego. Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione na internet, a nie inne usługi oferowane przez operatorów.

Kluczowym ograniczeniem jest czas. Ulga przysługuje tylko przez dwa kolejne lata podatkowe w całym życiu podatnika. Osoby, które skorzystały z niej wcześniej – nawet wiele lat temu – nie mogą ponownie jej zastosować. W jednym roku maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł na osobę. Jeżeli rzeczywiste wydatki były niższe, odliczyć można jedynie faktycznie zapłaconą kwotę. Wyższe koszty nie zwiększają odliczenia ponad ustawowy limit.

Największe korzyści przewidziano dla małżeństw rozliczających się wspólnie. Każdemu z małżonków przysługuje osobny limit, co oznacza, że łącznie mogą odliczyć do 1520 zł w jednym roku. Jeśli oboje korzystają z ulgi przez dwa kolejne lata, suma odliczeń może sięgnąć nawet 3040 zł. Ważne jest jednak prawidłowe przypisanie wydatków. Fiskus nie pozwala, by cała kwota została rozliczona przez jedną osobę – nawet wtedy, gdy faktura wystawiona jest na jednego z małżonków. Podział kosztów musi odpowiadać rzeczywistej sytuacji finansowej domowników.

Kluczowe dokumenty

Podstawą skorzystania z ulgi są odpowiednie dokumenty. Najczęściej są to faktury od operatora internetu, które powinny jednoznacznie wskazywać usługę dostępu do sieci oraz dane podatnika. W przypadku pakietów łączonych konieczne jest wyraźne wyodrębnienie kosztu internetu. Brak takiego rozbicia może skutkować zakwestionowaniem odliczenia. Dokumentów nie dołącza się do zeznania, ale należy je przechowywać na wypadek kontroli.

Najczęstsze błędy to brak faktur, błędne przypisanie całej ulgi jednemu z małżonków lub próba odliczenia kosztów, które nie dotyczą wyłącznie internetu. Takie pomyłki mogą oznaczać utratę prawa do ulgi i konieczność korekty rozliczenia.

