„Szklanka” opóźni wypłaty emerytur? Jest komunikat

Zima nie rozpieszcza w tym roku Polaków i ukazuje różne swoje oblicza. Początek ostatniego tygodnia stycznia przyniósł nad Polskę ciepły front atmosferyczny, za sprawą którego w wielu miejscach pojawiają się marznące opady powodujące gołoledź.

W związku z kiepskimi warunkami pogodowymi Poczta Polska wydała w poniedziałek komunikat, w którym informuje o utrudnieniach w doręczaniu przesyłek w sześciu województwach.

Poczta Polska informuje o utrudnieniach. Opóźnienia np. w emeryturach

– W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki – poinformował narodowy operator pocztowy.

To oznacza trudności z doręczeniem m.in. listów, paczek, ale też emerytur i przekazów pieniężnych.

Dziś Poczta Polska wydała kolejny komunikat, w którym informuje, że wszystkie placówki pracują zgodnie z planem. – Trwa dystrybucja przesyłek, która została zakłócona z uwagi na warunki pogodowe 26 stycznia – podkreśliła Poczta Polska.

Jak zauważa serwis Business Insider Polska, pogoda utrudniła pracę nie tylko Poczcie Polskiej. Z powodu trudnych warunków w poniedziałek odwołano lekcje m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Gryfinie i Pyrzycach. Jak poinformowało Polską Agencję Prasową Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, zajęcia zawieszono m.in. w 73 szkołach podstawowych, 60 ponadpodstawowych i 9 przedszkolach. Ponad 130 szkół zawiesiło zajęcia edukacyjne.

Jakiej pogody możemy spodziewać się w najbliższym czasie? W ostatnich dniach stycznia temperatury powinny utrzymywać się w okolicach 0 stopni Celsjusza lub niewiele poniżej. W lutym należy spodziewać się większej ilości opadów, niż było to w tym miesiącu. Z długoterminowej prognozy pogody wynika, że nie będą to obfite opady, ale będą pojawiały się regularnie.

Czytaj też:

ZUS zaczyna przymusowe odzyskiwanie świadczeń. Co muszą wiedzieć pacjenci?Czytaj też:

Ferie pod znakiem ekstremalnych mrozów. Synoptycy odsłaniają karty