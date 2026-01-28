Legitymacja emeryta-rencisty po nowemu. Zmiany już wkrótce

Legitymację emeryta-rencisty mogą uzyskać osoby mające ustalone prawo do emerytury, renty bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jest to dokument, który potwierdza status emeryta-rencisty. Seniorzy mogą łatwo uzyskać legitymację, co otwiera im drzwi do licznych ulg w codziennym życiu. Aby otrzymać ten dokument, wystarczy złożyć wniosek w lokalnym oddziale ZUS.

Legitymacja emeryta po nowemu

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, ZUS już wkrótce zacznie wydawać seniorom legitymacje na nowych blankietach. Dokumenty będą lepiej zabezpieczone przed fałszerstwami. Dotychczasowe karty zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Legitymacja będzie miała jak dotychczas formę plastikowej spersonalizowanej karty, zmieni się jednak szata graficzna z koloru zielonego na szary. Co istotne, będzie miała dodatkowe zabezpieczenia. Z jednej strony będzie zawierać elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem, a z drugiej – skrót „LER” pisany alfabetem Braille’a. Na legitymacji – tak jak dotychczas – będą umieszczone dane identyfikacyjne seniora, takie jak imię, nazwisko oraz numer PESEL. Dokument będzie też zawierał numer legitymacji, rodzaj świadczenia oraz termin ważności.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że opracowanie nowego wzoru dokumentu wynika z konieczności spełnienia wymagań w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwami.

Legitymacja emeryta -rencisty zalicza się do trzeciej kategorii dokumentów publicznych (mają wpływ na bezpieczeństwo państwa, obrotu gospodarczego i prawnego). Zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych dokumenty publiczne kategorii trzeciej, które nie spełniają wymagań co do minimalnych zabezpieczeń, mogą być wydawane nie dłużej niż przez okres siedmiu lat od dnia wejścia w życie powyższej regulacji, tj. do 12 lipca 2026 r.

ZUS zacznie wydawać nowe legitymacje po wejściu w życie rozporządzenia, co ma nastąpić 14 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Jak podkreśla gazeta, seniorzy nie muszą dokonywać wymiany już posiadanych dokumentów, bowiem zachowają one ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Natomiast ZUS po 12 lipca br. już nie będzie mógł korzystać ze starych blankietów.

Dziennik przypomina, że ostatnia zmiana szaty graficznej legitymacji emeryta-rencisty miała miejsce w 2017 r. Została wówczas dostosowana do potrzeb osób niewidomych przez zastosowanie alfabetu Braille’a.

Każdy emeryt mający legitymację ZUS może się posługiwać nią także w wersji elektronicznej, ponieważ od 2023 roku jest dostępna w aplikacji mObywatel.

Jakie korzyści dla seniorów?

Legitymacja emeryta przynosi seniorom wiele korzyści. Dzięki niej mogą oni korzystać ze zniżek na leki w aptekach oraz na usługi w miejscach związanych z kulturą, takich jak teatry, muzea czy kina. Dokument ten umożliwia także tańszy dostęp do obiektów sportowych, a także do komunikacji miejskiej i kolei. Co więcej, posiadacze legitymacji mogą liczyć na obniżone ceny w sanatoriach oraz uzyskać rabaty na turnusy rehabilitacyjne.

