Skarbówka ma „ukryte” 36 tys. zł. Nowa ulga już działa

W rozliczeniach podatkowych za 2025 rok pojawiła się nowa preferencja, która może oznaczać znaczące odliczenie dla przedsiębiorców. Ulga pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwoty od 12 000 zł do nawet 36 000 zł rocznie na jedną osobę. Co ważne, rozwiązanie działa zarówno w PIT, jak i w CIT, ale skorzystanie z niego wymaga spełnienia warunków oraz dopilnowania terminów.

Kto skorzysta z ulgi?

Z ulgi mogą korzystać podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy zatrudniają na podstawie stosunku pracy pracowników będących jednocześnie żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej lub żołnierzami aktywnej rezerwy. Odliczenie jest dostępne dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej (PIT-36) albo podatkiem liniowym 19% (PIT-36L). Z preferencji nie skorzystają podatnicy na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Kluczowe jest też to, że ulga dotyczy wyłącznie umów o pracę – umowy cywilnoprawne, takie jak zlecenie czy dzieło, nie dają prawa do odliczenia.

Wysokość ulgi zależy bezpośrednio od stażu służby wojskowej pracownika. Podstawowe stawki wynoszą: 12 000 zł przy co najmniej rocznej służbie, 15 000 zł przy minimum dwóch latach, 18 000 zł przy trzech latach, 21 000 zł przy czterech i 24 000 zł przy co najmniej pięciu latach. Staż weryfikuje się według stanu na 31 grudnia danego roku podatkowego, a gdy stosunek pracy zakończył się wcześniej – według ostatniego dnia zatrudnienia w danym roku. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż pełny rok, odliczenie jest proporcjonalne: 1/12 rocznej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia.

Wyższa kwota

Przepisy przewidują również mnożniki podwyższające kwoty odliczenia. Mikro- i mali przedsiębiorcy mogą zastosować współczynnik 1,5, co pozwala podnieść ulgę nawet do 36 000 zł rocznie (przy bazie 24 000 zł). Z kolei przedsiębiorcy, którzy nie są mikro ani mali, ale przez cały rok zatrudniali co najmniej pięciu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą zastosować mnożnik 1,2.

Odliczenie jest ograniczone wysokością dochodu z działalności gospodarczej – ulga nie może „wprowadzić” rozliczenia w stratę. Jeżeli jednak dochód jest niższy niż przysługująca kwota albo podatnik wykazał stratę, niewykorzystaną część można przenieść na kolejne pięć lat podatkowych.

Rozliczenia dokonuje się w PIT-36 lub PIT-36L, a w przypadku CIT w formularzu CIT-8. Organ podatkowy może zażądać dokumentów potwierdzających prawo do ulgi. Terminy są kluczowe: CIT-8 należy złożyć do 31 marca 2026 r., a PIT – do 30 kwietnia 2026 r.

Czytaj też:

Skarbówka patrzy uważniej. Nowy limit już obowiązujeCzytaj też:

Ulga remontowa 2026: sprawdź, zanim skarbówka zakwestionuje twoje odliczenie