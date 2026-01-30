Wysokie zarobki, niskie zainteresowanie. Zawód, który traci ludzi

Branża transportowa i logistyczna w Polsce pozostaje jednym z filarów krajowej gospodarki, a jednocześnie zmaga się z narastającym problemem kadrowym. Jak wynika z raportu Fundacji Truckers Life, mediana wynagrodzeń kierowców zawodowych w 2025 roku osiągnęła poziom 9 tys. zł netto. W ciągu ostatnich dwóch lat średnie pensje w tej grupie wzrosły o ponad 13 proc. Mimo to pracodawcy nadal mają trudności ze znalezieniem pracowników, a deficyt kadrowy szacowany jest na 100–200 tys. osób.

Stabilne zarobki

Z raportu wynika, że kierowcy samochodów ciężarowych oraz zestawów zarabiają średnio 8891,66 zł netto, przy medianie wynoszącej 9 tys. zł. Nieco niższe wynagrodzenia dotyczą kierowców busów — w tej grupie średnia pensja to 6978,07 zł, a mediana sięga 7 tys. zł. Najlepiej opłacani są kierowcy zatrudnieni w dużych firmach, liczących ponad 250 pracowników, gdzie mediana zarobków wynosi już 10 tys. zł netto. W całej branży aż 83 proc. kierowców deklaruje miesięczne dochody przekraczające 7 tys. zł.

Analiza danych pokazuje, że wysokość zarobków jest stosunkowo stabilna niezależnie od wieku i doświadczenia zawodowego. Mediana na poziomie 9 tys. zł dotyczy zarówno najmłodszych kierowców poniżej 25. roku życia, jak i osób w przedziałach wiekowych 31–40 oraz 41–50 lat. Kierowcy w wieku 25–30 lat oraz powyżej 50. roku życia zarabiają nieco mniej — w ich przypadku mediana wynosi 8,5 tys. zł. Podobnie wygląda sytuacja pod względem stażu pracy. Osoby pracujące w zawodzie krócej niż rok osiągają średnio 8 tys. zł netto, przy stażu 1–2 latach jest to 8,6 tys. zł, a bardziej doświadczeni kierowcy otrzymują medianę na poziomie 9 tys. zł.

Mimo relatywnie wysokich wynagrodzeń, ponad 60 proc. kierowców deklaruje niezadowolenie z poziomu zarobków. Blisko 60 proc. badanych nie otrzymało w 2025 roku żadnej podwyżki, a 15 proc. zarabia mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie średni wiek kierowcy w branży przekroczył 50 lat, a wielu pracowników regularnie rozważa zmianę zawodu, co pogłębia problem braków kadrowych.

Trudne warunki

Autorzy raportu podkreślają, że kluczowym problemem nie są wyłącznie pieniądze. Kierowcy wskazują na trudne warunki pracy, brak bezpiecznych parkingów, niedostateczne zaplecze sanitarne oraz nieprzewidywalną organizację pracy. Jak ocenił prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, bez poprawy infrastruktury nawet dalsze podnoszenie stawek nie rozwiąże problemu.

Raport zwraca również uwagę na kwestie wizerunkowe i szkoleniowe. Zdaniem przedstawicieli Fundacji Truckers Life, zawód kierowcy wymaga „odczarowania” i przywrócenia mu należnego prestiżu. Dodatkowo obecny system szkoleń okresowych oceniany jest jako niedostosowany do realiów rynku — programy nie nadążają za zmianami prawnymi i technologicznymi, przez co często mają charakter wyłącznie formalny.

Z danych wynika, że 94 proc. kierowców pracuje na umowach o pracę, 4 proc. prowadzi działalność gospodarczą, a 2 proc. jest zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. Bez poprawy warunków pracy i lepszej organizacji zatrudnienia branża transportowa może jednak stanąć w obliczu jeszcze poważniejszego kryzysu kadrowego.

