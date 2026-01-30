ZUS umorzy stare długi – aż 315 mln zł. Ulga dla ponad 7 tys. płatników!

Co do zasady zaległości w ZUS przedawniają się po 5 latach od terminu płatności. Ale kiedy ZUS wszczyna egzekucję, bieg przedawnienia zostaje przerwany i sprawa zaczyna się od początku, dlatego w praktyce przedawnienie rzadko rozwiązuje problem dłużnika ZUS.

Rząd szykuje przepisy, dzieki którym długi wobec ZUS sprzed 1 stycznia 1999 roku zostaną umorzone. Chodzi o zobowiązania, które mimo upływu ponad dwóch dekad nadal widnieją w systemie. Chodzi o około 315 mln zł i los ponad siedmiu tysięcy płatników składek.

Umorzenie długów w ZUS, ale z wyjątkami

Ustawa ma wprowadzić rozwiązanie systemowe: umorzenie z mocy prawa wszystkich należności w ZUS sprzed 1999 roku, o ile nie są one zabezpieczone hipoteką, bo w przypadku hipoteki wciąż istnieje realna szansa zaspokojenia z majątku dłużnika.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, umorzenie będzie obejmować nie tylko same składki (w tym na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP), ale także odsetki, opłaty dodatkowe, koszty upomnień i egzekucji, a także toczące się postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

- Projekt ustawy dotyczy należności, które wciąż są formalnie wymagalne, ponieważ bieg przedawnienia był wielokrotnie przerywany przez kolejne postępowania egzekucyjne. Często są to również przypadki, w których należność główna została już wyegzekwowana, ale pozostały koszty egzekucyjne, które nadal nie uległy przedawnieniu – tłumaczył radca prawny Łukasz Chruściel, cytowany przez Gazetę Prawną.

Kiedy konkretnie długi w ZUS zostaną umorzone?

Według danych ZUS na koniec czerwca 2025 roku, zadłużenie dotyczące składek sprzed 1999 roku wynosi około 315 mln zł i obejmuje 7,1 tys. płatników. Jak wylicza Gazeta Prawna, aktywnych przedsiębiorców jest w tej grupie niewielu – około 340 firm. Ich dług to około 21 mln zł.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów zaplanowano na II kwartał 2026 roku.

Przedsiębiorcy, którzy mają zaległości w ZUS, mają też trzy ścieżki, z których mogą skorzystać:

wniosek o odroczenie płatności – czyli w praktyce o przesunięcie treminu wpłacenia składek,

wniosek o rozłożenie długu na raty – wtedy wysokie odsetki zostają zastąpione niższą opłatą,

wniosek o umorzenie zaległości składkowych – o ile ich sciągnięcie jest całkowiecie niemożliwe.

