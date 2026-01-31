Wyniki losowania Eurojackpot. Padła główna wygrana! Astronomiczna kwota

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 30 stycznia, szczęśliwe okazały się następujące liczby: 8, 13, 15, 17, 37 oraz 3 i 7. W Polsce czterech graczy może cieszyć się z wygranej IV stopnia, co oznacza, że wzbogacą się po ponad 181 tys. zł. Kolejne 37 osób dostanie zastrzyk gotówki w postaci ponad 1 tys. zł, co zagwarantowała im wygrana V stopnia.

Losowanie Eurojackpot z 30 stycznia. Wyniki i wygrane

O znacznie większym szczęściu może mówić gracz z Finlandii, który zgarnął główną wygraną w wysokości przekraczającej 17,6 mln euro. Z kolei gracz z Niemiec może cieszyć się z wygranej II stopnia w wysokości ponad 1,8 mln euro, a kolejne siedem osób – cztery z Niemiec i po jednej z Chorwacji, Norwegii i Finlandii – wygrały po 147 tys. euro (wygrana III stopnia).

Warto pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek 3 lutego. Do wygrania będzie 45 mln zł.

Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 r.

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin;

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia;

273 861,70 zł – 16 stycznia, Busko-Zdrój;

273 861,70 zł – 16 stycznia, Choszczno;

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew;

291 841,50 zł – 6 stycznia, Błaziny Dolne;

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław;

296 712,70 zł – 2 stycznia, Tomaszów Mazowiecki;

296 712,70 zł – 2 stycznia, Piła.

Eurojackpot to gra liczbowa, która została uruchomiona w marcu 2012 r. Po ponad pięciu latach na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze biorą udział gracze z kilkunastu europejskich krajów. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20:15.

Czytaj też:

Tajemniczy trzeci gracz w walce o złoty pociąg. Ekspertka: To jest sprawa zero-jedynkowaCzytaj też:

Długoterminowa prognoza dla Polski. Meteorolodzy odkrywają karty