ZUS wypłaca pieniądze z OFE. Spadkobiercy mogą dostać nawet 30 tys. zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia wypłatę środków zgromadzonych na subkoncie zmarłego członka Otwartego Funduszu Emerytalnego. Pieniądze te mogą trafić bezpośrednio do spadkobierców, a przeciętna wypłacana kwota wynosi około 30 tys. zł. ZUS podkreśla, że w tym przypadku nie obowiązują żadne terminy przedawnienia – wnioski można składać w dowolnym czasie.

Pieniądze po zmarłym

Pierwszym etapem procedury jest ustalenie, w którym OFE zmarły gromadził swoje składki. Informacje na ten temat można znaleźć w zachowanej korespondencji lub uzyskać bezpośrednio w ZUS. Po ustaleniu funduszu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o wypłatę środków.

Do wniosku należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów. Są to przede wszystkim akt zgonu, dokument tożsamości osoby składającej wniosek oraz dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa. W niektórych przypadkach wymagane jest również oświadczenie lub dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia środków.

Jak złożyć wniosek?

Złożenie formularza USS w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych umożliwia uruchomienie procedury wypłaty pieniędzy. Środki, których nie można jednoznacznie przypisać konkretnym osobom uprawnionym, wchodzą w skład masy spadkowej i są rozliczane zgodnie z zasadami prawa spadkowego.

W przypadku osób, które w chwili śmierci osiągnęły już wiek emerytalny, procedura jest uproszczona. Zgromadzone w OFE środki zostały bowiem wcześniej przeniesione na subkonto w ZUS. Subkonto to szczególny rodzaj konta prowadzonego dla ubezpieczonych należących do OFE, urodzonych po 1968 roku, na które trafia część składek emerytalnych.

ZUS przypomina, że wystarczy skompletowanie wymaganej dokumentacji, aby rozpocząć proces wypłaty. Brak ograniczeń czasowych sprawia, że nawet po wielu latach od śmierci ubezpieczonego spadkobiercy nadal mogą ubiegać się o należne im środki.

Czytaj też:

ZUS umorzy stare długi – aż 315 mln zł. Ulga dla ponad 7 tys. płatników!Czytaj też:

Koniec automatycznych wypłat. 800 plus dla części rodzin zostanie wstrzymane