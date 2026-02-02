Rodzice nie mają pojęcia. Te zniżki należą się nawet przy dwójce dzieci

Karta Dużej Rodziny (KDR) kojarzona jest przede wszystkim z rodzinami wychowującymi co najmniej troje dzieci. Przepisy obowiązujące w 2026 roku pokazują jednak, że to nie jedyna grupa uprawnionych. W określonych sytuacjach z programu zniżek mogą korzystać także rodzice, którzy obecnie wychowują dwoje dzieci, a nawet osoby, których dzieci są już dorosłe i samodzielne.

Karta Dużej Rodziny

KDR to ogólnopolski program ulg oferowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i partnerów komercyjnych. Z karty mogą korzystać obywatele Polski oraz wybrane grupy cudzoziemców – obywatele państw UE i EFTA – o ile legalnie przebywają i mieszkają w Polsce. Co do zasady karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, jednak ustawodawca przewidział wyjątki, które znacząco poszerzają krąg uprawnionych.

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, prawo do KDR przysługuje rodzicom, którzy wychowują lub wychowywali łącznie co najmniej troje dzieci. Kluczowe jest to, że przepisy nie uzależniają uprawnień od aktualnej liczby dzieci na utrzymaniu ani od ich wieku. Oznacza to, że rodzice, którzy dziś wychowują tylko jedno lub dwoje dzieci, nadal mogą korzystać z karty, jeśli w przeszłości mieli ich troje.

Do grona uprawnionych zalicza się rodziców biologicznych, adopcyjnych i zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonków rodziców oraz dzieci własne, przysposobione i objęte pieczą zastępczą. Dzieci mogą korzystać z KDR do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do 25 lat, nie dłużej jednak niż do 30 września danego roku. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością karta przysługuje bez ograniczeń wiekowych, na okres ważności orzeczenia. Rodzice zachowują prawo do KDR bezterminowo.

Istotna zmiana nastąpiła 1 stycznia 2019 roku, gdy rozszerzono dostęp do Karty Dużej Rodziny. Od tego momentu z programu mogą korzystać również osoby, które wychowywały troje dzieci w przeszłości, mają już dorosłe potomstwo albo straciły jedno z dzieci. Przepisy jasno wskazują, że śmierć dziecka nie pozbawia prawa do KDR, niezależnie od tego, jak długo dziecko żyło i kiedy doszło do zdarzenia.

Karta nie dla każdego

Nie każda rodzina z trojgiem dzieci otrzyma jednak kartę. Prawo do KDR nie przysługuje rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej, osobom, których władza została ograniczona poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, ani rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, którym sąd odebrał dzieci z powodu niewłaściwej opieki.

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta albo online przez portal Emp@tia. We wniosku należy wskazać wszystkich uprawnionych członków rodziny. W przypadku zmarłego dziecka podaje się numer PESEL, a jeśli nie został nadany – dołącza się odpis aktu urodzenia. Karta dostępna jest w wersji plastikowej oraz elektronicznej w aplikacji mObywatel.

Posiadacze KDR mogą korzystać z licznych ulg, m.in. z 37-procentowej zniżki na bilety PKP Intercity, tańszych biletów do muzeów, teatrów i parków narodowych, rabatów w aptekach i placówkach medycznych, promocji w sieciach handlowych oraz zniżek na paliwo na wybranych stacjach. Program stale się rozszerza, oferując realne oszczędności także seniorom.

