Karta Dużej Rodziny także przy dwójce dzieci. Mało kto zna warunki

Karta Dużej Rodziny co do zasady przeznaczona jest dla rodziców wychowujących minimum troje dzieci. Przepisy przewidują jednak wyjątki od tej zasady, co w praktyce oznacza, że w pewnych sytuacjach prawo do karty mogą uzyskać również rodziny z dwójką potomków.

Karta Rodziny przy dwójce dzieci. W jakich sytuacjach?

Jak przypomina serwis Forsal.pl, wraz z początkiem 2019 roku zmieniono przepisy dotyczące Karty Dużej Rodziny, znacząco rozszerzając krąg osób, które mogą z niej korzystać. Od tego czasu uprawnienie nie przysługuje wyłącznie rodzinom, które aktualnie wychowują co najmniej troje dzieci, lecz także tym, które spełniały ten warunek w przeszłości.

Nie wszyscy mają świadomość, że z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać rodziny, których trzecie dziecko zmarło. Nie ma znaczenia, jak długo dziecko żyło i w jakim momencie doszło do jego śmieci. W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, zachowują uprawnienie do Karty Dużej Rodziny, nawet jeśli obecnie wychowują dwójkę dzieci, ale też jeśli osoby te nie są już na ich utrzymaniu.

Serwis podaje przykład pani Barbary, która ma dwóch dorosłych synów w wieku 39 i 34 lat. 36 lat temu kobieta przeżyła tragedię – urodziła córkę, która zmarła po zaledwie siedmiu dniach. Mimo upływu wielu lat od śmierci córki i faktu, że ma obecnie dwóch dorosłych synów pani Barbara ma prawo do Karty Dużej Rodziny, gdyż spełnia ustawowe kryterium posiadania co najmniej trojga dzieci na utrzymaniu w swoim życiu.

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta albo online przez portal Emp@tia. We wniosku należy wskazać wszystkich uprawnionych członków rodziny. W przypadku zmarłego dziecka podaje się numer PESEL (jeśli nie został nadany dołącza się odpis aktu urodzenia). Karta dostępna jest w wersji plastikowej oraz elektronicznej w aplikacji mObywatel.

