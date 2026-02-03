Jesteś właścicielem psa lub kota? Możesz dostać nawet 500 zł wsparcia

W wielu polskich miastach właściciele psów i kotów mogą skorzystać z samorządowego wsparcia na zabiegi weterynaryjne. Programy prowadzone przez gminy i miasta obejmują przede wszystkim sterylizację, kastrację oraz czipowanie zwierząt domowych. Wysokość dofinansowania często sięga kilkuset złotych, a w praktyce może pokryć pełny koszt zabiegu.

Dopłaty do zabiegów

Na wstępie warto podkreślić, że wsparcie nie jest wypłacane właścicielowi w gotówce. Samorząd opłaca zabieg bezpośrednio w gabinecie weterynaryjnym, który ma podpisaną umowę z urzędem. Co istotne, z dofinansowania można skorzystać więcej niż jeden raz, o ile pozwalają na to lokalne regulacje.

Programy bezpłatnej sterylizacji i czipowania funkcjonują m.in. w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Lublin. Choć szczegółowe zasady różnią się w zależności od samorządu, ich wspólnym celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez finansowanie zabiegów chirurgicznych. Aby uzyskać dofinansowanie, należy zgłosić się do urzędu miasta lub wydziału odpowiedzialnego za ochronę zwierząt i sprawdzić aktualną dostępność programu.

Zwierzę musi spełniać określone warunki. Wymagany jest minimalny wiek, najczęściej co najmniej sześć miesięcy, oraz możliwość przeprowadzenia znieczulenia ogólnego. Właściciel musi również potwierdzić, że jest mieszkańcem danego samorządu. Wystarczającym dowodem może być umowa najmu, dokument potwierdzający odprowadzanie podatków lub status studenta lokalnej uczelni.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju zabiegu oraz cennika gabinetu weterynaryjnego. Kastracja kocurów kosztuje zwykle od 100 do 180 zł, a psów od 100 do 200 zł. Droższe są zabiegi sterylizacji samic. W przypadku kotek ceny sięgają około 300 zł, natomiast sterylizacja suczki może kosztować nawet 450–500 zł. Dodatkowo wiele samorządów finansuje także czipowanie, którego koszt wynosi od 50 do 200 zł.

W praktyce łączna wartość dofinansowania na jednego psa lub kota może wynieść około 500 zł, a czasem nawet więcej. Niektóre miasta pozwalają na objęcie programem więcej niż jednego zwierzęcia. Przykładowo w Poznaniu właściciel może skorzystać z dofinansowania nawet dwa razy w roku, a w kolejnym roku ponownie uzyskać wsparcie.

Przed złożeniem wniosku warto każdorazowo sprawdzić, czy program nadal jest realizowany i czy samorząd dysponuje jeszcze środkami. Zdarza się bowiem, że fundusze wyczerpują się w trakcie roku, zwłaszcza w jego drugiej połowie.

