Seniorzy stracą na „trzynastce”? ZUS ujawnia kwoty na 2026 rok

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podobnie jak w poprzednich latach, wypłaci trzynastą emeryturę razem ze świadczeniem należnym za kwiecień. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków – dodatkowe pieniądze trafią na konta automatycznie, w standardowych terminach płatności obowiązujących w ZUS. Oznacza to, że emeryci i renciści otrzymają jeden przelew lub przekaz obejmujący zarówno świadczenie podstawowe, jak i „trzynastkę”.

ZUS realizuje wypłaty emerytur i rent w sześciu terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. W każdym z tych terminów w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną powiększone świadczenie. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje z urzędu, bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów.

Tyle wyniesie trzynasta emerytura w 2026 roku

Zgodnie z rządowymi prognozami wskaźnik waloryzacji ma wynieść 4,88 proc. To oznacza, że wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku wyniesie 1970,60 zł brutto. Od tej kwoty potrącana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Kwota netto nie będzie jednakowa dla wszystkich. Ostateczna wysokość „trzynastki na rękę” zależy od wysokości podstawowego świadczenia. Zasada jest prosta – im wyższa emerytura lub renta, tym niższa kwota netto trzynastej emerytury.

Jedna „trzynastka”, nawet przy kilku świadczeniach

Niektórzy seniorzy pobierają więcej niż jedno świadczenie, na przykład emeryturę z ZUS i KRUS albo emeryturę połączoną z rentą. W takim przypadku wypłacana jest tylko jedna trzynasta emerytura. Jeśli dana osoba otrzymuje świadczenia zarówno z ZUS, jak i KRUS, to właśnie ZUS odpowiada za wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Podobna zasada obowiązuje w przypadku renty rodzinnej. Jeżeli do jednego świadczenia uprawnionych jest kilka osób, przysługuje jedna „trzynastka”, która jest dzielona po równo pomiędzy wszystkich uprawnionych.

Kto dostanie trzynastą emeryturę, a kto ją straci

Prawo do trzynastej emerytury mają osoby, które na 31 marca 2026 roku będą miały ustalone prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. Dotyczy to m.in. emerytów i rencistów z systemu powszechnego, rolników, służb mundurowych, osób pobierających emerytury pomostowe, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne czy renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Dodatkowego świadczenia nie otrzymają m.in. sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz osoby pobierające emeryturę olimpijską. „Trzynastka” nie trafi także do tych, którzy na 31 marca będą mieć zawieszoną wypłatę świadczenia z powodu zbyt wysokich dodatkowych dochodów. Ograniczenie to dotyczy jednak wyłącznie osób, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego. Seniorzy po 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn otrzymają „trzynastkę” niezależnie od dorabiania.

Do wszystkich uprawnionych zostaną wysłane decyzje o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, razem z decyzją waloryzacyjną obowiązującą od 1 marca 2026 roku.

Czytaj też:

Nowe legitymacje emeryta-rencisty już niebawem. Ile zapłacą seniorzy?Czytaj też:

Wyjątek dla nauczycieli wkrótce się skończy. MEN chce przedłużyć przywilej