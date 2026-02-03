Państwo oddaje pieniądze za leki. Większość Polaków o tym nie wie

Wciąż wielu podatników nie korzysta z możliwości odliczenia w rocznym zeznaniu PIT wydatków poniesionych na leki, choć przepisy pozwalają odzyskać w ten sposób nawet kilkaset złotych rocznie. Takie odliczenie jest możliwe w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej i – co istotne – dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnością, lecz także tych, którzy mają je na utrzymaniu. Zasady te pozostają aktualne również w 2026 roku.

Kto może skorzystać z ulgi na leki

Ulga na leki funkcjonuje jako element ulgi rehabilitacyjnej i polega na możliwości odliczenia określonych wydatków od dochodu lub przychodu. Prawo do niej przysługuje osobom posiadającym status osoby niepełnosprawnej, potwierdzony odpowiednim orzeczeniem lub decyzją o przyznaniu renty. Dotyczy to zarówno osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jak i dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy utrzymujący osoby niepełnosprawne, m.in. współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo czy teściów, pod warunkiem że dochody tych osób w danym roku nie przekroczyły ustawowego limitu odpowiadającego dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest także to, aby wydatki na leki nie zostały sfinansowane ani zwrócone z takich źródeł jak NFZ, PFRON, ZFŚS czy inne fundusze rehabilitacyjne. Jeżeli dofinansowanie było częściowe, odliczeniu podlega jedynie różnica pomiędzy wydatkiem a otrzymanym wsparciem.

Ile można odliczyć i jak działa limit

Wydatki na zakup leków zaliczają się do wydatków limitowanych. Oznacza to, że nie odlicza się całej poniesionej kwoty, lecz jedynie nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie. Podstawą do skorzystania z ulgi jest zalecenie lekarza specjalisty, który stwierdził konieczność stosowania danych leków stale lub czasowo.

Odliczenie oblicza się osobno dla każdego miesiąca. Jeżeli w danym miesiącu wydatki na leki wyniosły np. 230 zł, do odliczenia przysługuje 130 zł. Wydatków z różnych miesięcy nie wolno ze sobą łączyć – każdorazowo brana jest pod uwagę tylko nadwyżka ponad 100 zł w konkretnym miesiącu. Następnie sumuje się kwoty odliczeń z poszczególnych miesięcy i wykazuje je w zeznaniu rocznym.

Jeżeli miesięczne wydatki na leki nie przekroczyły 100 zł, prawo do odliczenia za ten miesiąc nie powstaje.

Jakie leki podlegają odliczeniu

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia leku, dlatego stosuje się definicje zawarte w Prawie farmaceutycznym. Odliczeniu podlegają produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, zarówno leki gotowe, recepturowe, jak i apteczne. Kluczowe jest to, aby ich stosowanie zostało zalecone przez lekarza specjalistę.

Odliczenie może dotyczyć wszystkich leków wskazanych przez lekarza, niezależnie od tego, czy są one związane bezpośrednio z niepełnosprawnością, czy z innym schorzeniem.

Dokumentowanie wydatków na leki

Podstawą do skorzystania z ulgi jest dokument potwierdzający poniesienie wydatku, najczęściej faktura. Dokument powinien zawierać dane kupującego i sprzedającego, nazwę zakupionego produktu oraz kwotę zapłaty. Wydatki poniesione za granicą również mogą być odliczone – po przeliczeniu na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zakup.

Ulgę na leki odlicza się od dochodu przy opodatkowaniu według skali podatkowej lub od przychodu w przypadku ryczałtu. Odliczenia dokonuje się w zeznaniach PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, z wykorzystaniem załącznika PIT/O. W załączniku należy wykazać łączną kwotę odliczeń wynikającą z nadwyżek ponad 100 zł z poszczególnych miesięcy.

Czytaj też:

Skarbówka ma „ukryte” 36 tys. zł. Nowa ulga już działaCzytaj też:

Fiskus zaskakuje podatników. Te wydatki na mieszkanie można odliczyć w PIT