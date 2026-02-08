Już 4 tys. Polaków pobiera ten dodatek. Od 1 marca wzrośnie do niemal 7 tys. zł

W styczniu minął rok od wejścia w życie ustawy ws. przyznawania świadczenia honorowego. Zastąpiła ona funkcjonujący przez przeszło pół wieku pozaustawowy mechanizm przyznawania tego dodatku.

4 tys. seniorów ze świadczeniem honorowym

Przypomnijmy, że świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Wydawać by się mogło, że grono uprawnionych jest niewielkie. Nic bardziej mylnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał właśnie, że grupa 100-latków przekroczyła 4 tysiące. – Liczba stulatków, którym wypłacamy świadczenia honorowe, przekroczyła już 4 tysiące. To w zdecydowanej większości kobiety – poinformował ZUS na platformie X.

Warto przypomnieć, że jeszcze w 2018 roku uprawnionych do świadczenia było niespełna 2 tysiące seniorów. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tysięcy.

Obecna wysokość świadczenia honorowego to 6 589,67 zł brutto. Wspomniana ustawa zagwarantowała jednak coroczną waloryzację świadczenia, która – podobnie jak podwyżka rent i emerytur – następować będzie wraz z początkiem marca. Z dotychczasowych szacunków wynika, że waloryzacja w przyszłym roku sięgnie 4,9 proc. Dodatek wzrósłby wówczas do kwoty 6911,63 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o 322 zł brutto. „Na rękę” seniorzy otrzymywaliby ok. 5835 zł netto miesięcznie.

ZUS przypomina, że świadczenie honorowe przyznaje z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. W nieco innej sytuacji są osoby, które nigdy nie pobierały emerytury ani renty. W tym wypadku konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie honorowe. To rzadkie przypadki, ale wciąż zdarzają się u osób, które całe życie pracowały poza systemem albo nie zgromadziły okresów składkowych.

Czytaj też:

Seniorzy stracą na „trzynastce”? ZUS ujawnia kwoty na 2026 rokCzytaj też:

Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Wypłaty ruszą już w lutym