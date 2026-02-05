Ci Polacy dostaną wyższą emeryturę. ZUS naprawia błąd sprzed lat

W sierpniu ubiegłego roku parlament przyjął ustawę zakładającą ponowne wyliczenia – na nowych, korzystniejszych zasadach – tzw. emerytur czerwcowych. Ustawa weszła w życie wraz z początkiem tego roku.

Od 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z urzędu przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Zainteresowani nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian.

– Na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2025 r. przeliczyliśmy 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r. – informuje ZUS w komunikacie, dodając, że 98 proc. przeliczeń dotyczy emerytur, a 2 proc. rent rodzinnych.

ZUS przelicza czerwcowe emerytury. Większość zyskała

Zakład wylicza, że po przeliczeniu większość osób (19,5 tys.) otrzyma wyższą wypłatę. Pozostałe 3,8 tys. osób na przeliczeniu nie zyska, w związku z tym będzie otrzymywać dotychczasową kwotę. – Dzięki nowym zasadom świadczeniobiorcy zyskali średnio 203,80 zł miesięcznie – podaje ZUS.

Przypomnijmy, że problem z czerwcowymi emeryturami dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Jeżeli złożyły wniosek w czerwcu, miały przyznane niższe świadczenia niż wnioskujący np. w kwietniu czy maju. Wszystko przez to, że w tym miesiącu nie uwzględniano dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a jedynie roczną. Parlamentarzyści naprawili ten błąd i jednogłośnie przyjęli nowe przepisy. Przewidują one, że każdy emeryt i rencista rodzinny, który w latach 2009-2019 przeszedł na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu, będzie miał prawo do ponownego ustalenia wysokości swojego świadczenia (przepisy nie przewidują wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem). Wysokość emerytury zostanie ustalona tak, jakby dana osoba przeszła na emeryturę w maju danego roku, co oznacza, że świadczenia będą wyższe i uwzględnią korzystniejsze zasady waloryzacji.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że przeliczone zostaną świadczenia ok. 103 tys. osób. ZUS planuje zakończyć proces do końca marca br.

