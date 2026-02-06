Pomysł Nawrockiego zostanie storpedowany? Chodzi o podwyżkę dla kilkuset tysięcy emerytów

Prezydencki projekt „Godna emerytura”, przygotowany przez Karol Nawrocki, może napotkać poważne trudności na etapie prac parlamentarnych. Dalszy bieg inicjatywy zależy obecnie od decyzji marszałka Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który może skierować projekt do dalszych prac lub odłożyć go na czas nieokreślony.

Propozycja prezydenta

Propozycja prezydenta zakłada zmianę zasad waloryzacji emerytur i rent. Zamiast dotychczasowej podwyżki procentowej świadczenia miałyby być zwiększane o stałą kwotę 150 zł brutto. Rozwiązanie to byłoby skierowane do osób pobierających emerytury i renty do około 3 tys. zł brutto. Najwięcej zyskaliby seniorzy otrzymujący świadczenia w przedziale od 1,9 do 2,5 tys. zł brutto. Według dostępnych danych najniższą emeryturę w Polsce pobiera 437,9 tys. osób.

Na tym etapie to marszałek Sejmu decyduje, czy projekt otrzyma dalszy bieg legislacyjny. Może on nadać mu formalny tok prac lub zdecydować o umieszczeniu go w tzw. sejmowej zamrażarce. Centrum Informacyjne Sejmu przekazało w odpowiedzi dla „Faktu”, że marszałek rozważa skierowanie projektu z druku nr 1956 do pierwszego czytania na posiedzeniu komisji, jednak ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Projekt pod ostrzałem

Projekt budzi skrajne emocje. Krytycy inicjatywy zwracają uwagę na jej koszt dla finansów publicznych, który szacowany jest na około 2 mld zł. Ich zdaniem wprowadzenie stałej waloryzacji kwotowej stanowiłoby istotne obciążenie dla budżetu państwa. Z kolei związki zawodowe widzą w propozycji realne wsparcie dla osób pobierających najniższe świadczenia. Zarówno OPZZ, jak i Forum Związków Zawodowych opowiadają się za systemowymi zmianami w zasadach waloryzacji emerytur i rent.

Warto przypomnieć, że coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych odbywa się w marcu. Nawet jeśli projekt „Godna emerytura” zostałby przyjęty, jego skutki finansowe dla seniorów byłyby odczuwalne dopiero od 2027 roku. Na razie jednak los prezydenckiej propozycji pozostaje niepewny i w dużej mierze zależy od decyzji podjętych na szczeblu sejmowym.

