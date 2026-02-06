Karta Dużej Rodziny z nowym przywilejem/bonusem. Mało kto o tym wie

Początek 2026 roku przyniósł istotną zmianę dla rodzin wielodzietnych. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny zyskały prawo do znacznie dłuższego pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Zmiana wynika z przepisów uchwalonych jeszcze w 2025 roku i oznacza realne wzmocnienie systemu wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci.

Dotychczas standardowy okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych wynosił 180 dni. Od nowego roku osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny mogą korzystać z tego świadczenia aż przez 365 dni. W praktyce oznacza to podwojenie czasu otrzymywania wsparcia w okresie pozostawania bez pracy.

Kto może skorzystać z wydłużonego zasiłku

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom biologicznym oraz zastępczym, którzy wychowują lub wychowywali minimum troje dzieci. Uprawnienie obejmuje także dzieci do 18. roku życia oraz młodzież do 25. roku życia, jeśli kontynuuje naukę. W przypadku osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności limit wieku nie obowiązuje. Kartę mogą otrzymać również małżonkowie rodziców oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Od 2019 roku katalog uprawnionych został dodatkowo rozszerzony. Obecnie z Karty Dużej Rodziny może skorzystać każda osoba, która kiedykolwiek wychowała troje dzieci, niezależnie od ich aktualnego wieku.

Nie tylko zniżki. Kolejne realne wsparcie

Karta Dużej Rodziny kojarzona jest głównie z systemem rabatów i ulg. Posiadacze karty mogą korzystać z niższych cen m.in. w sklepach spożywczych, na stacjach paliw, w placówkach medycznych, instytucjach kultury oraz obiektach sportowych. Program pomaga w ograniczaniu codziennych wydatków rodzin z większą liczbą dzieci.

Nowe przepisy pokazują jednak, że KDR to nie tylko zniżki. Rodziny wielodzietne mają również pierwszeństwo w dostępie do usług urzędów pracy, takich jak doradztwo zawodowe, szkolenia czy pośrednictwo pracy. Od 2026 roku do tego katalogu dołączyło wydłużone prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku nie uległa zmianie. Przez pierwsze 90 dni świadczenie wynosi 1 721,90 zł brutto. Osoby z co najmniej 20-letnim stażem pracy otrzymują w tym czasie 2 066,28 zł brutto. W kolejnych miesiącach kwoty spadają odpowiednio do 1 352,20 zł brutto lub 1 622,64 zł brutto dla osób z długim stażem. Dzięki nowym przepisom świadczenie może być jednak wypłacane przez pełne 12 miesięcy.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny

Wyrobienie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia. Karta wydawana jest zarówno w wersji tradycyjnej, jak i cyfrowej w aplikacji mObywatel. W przypadku utraty plastikowej karty opłata za wydanie duplikatu wynosi 16 zł.

Do wniosku należy dołączyć m.in. numery PESEL członków rodziny oraz dokumenty potwierdzające opiekę nad dziećmi. W przypadku dzieci pełnoletnich wymagane jest zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, a przy rodzinach zastępczych – odpowiednie dokumenty z pieczy zastępczej.

