Zgubiłeś kartę? Bank apeluje: zrób to natychmiast

Zgubienie karty płatniczej może przydarzyć się każdemu – w sklepie, w komunikacji miejskiej czy przy bankomacie. Chwila nieuwagi wystarczy, by karta trafiła w niepowołane ręce, a to może skończyć się utratą środków z konta. Dlatego, jak podkreśla Bank Millennium, kluczowe jest szybkie i zdecydowane działanie.

Instytucja przypomina klientom o narzędziach, które pozwalają natychmiast zareagować w sytuacji kryzysowej. W praktyce wystarczy kilka kliknięć, by zablokować kartę i zabezpieczyć swoje pieniądze. Warunek jest jeden – trzeba wiedzieć, gdzie się zalogować i jaką opcję wybrać.

Jak zastrzec kartę krok po kroku

Po zgłoszeniu zastrzeżenia karta zostaje trwale zablokowana i nie można jej już ponownie użyć. Klienci Banku Millennium mogą samodzielnie przeprowadzić całą operację po zalogowaniu do serwisu Millenet. Wystarczy wejść w zakładkę „Moje finanse”, następnie „Produkty” i wybrać opcję „Zastrzeganie karty”.

Bank udostępnia także całodobową możliwość zastrzeżenia karty przez telefon. Klienci mogą skontaktować się z infolinią pod numerami (+48) 22 598 41 14 lub (+48) 828 828 828. Numery te działają zarówno w Polsce, jak i za granicą, a konsultant może zablokować kartę zdalnie.

Tymczasowa blokada zamiast trwałego zastrzeżenia

Millennium przypomina również o opcji czasowej blokady karty. To rozwiązanie przydatne wtedy, gdy karta została chwilowo odłożona, np. w szatni, albo gdy klient nie chce z niej przez jakiś czas korzystać. Tymczasowe zablokowanie jest możliwe po zalogowaniu do Millenetu lub aplikacji mobilnej – wystarczy wybrać kartę w sekcji „Moje produkty” i potwierdzić blokadę jednym kliknięciem.

Trzeba jednak pamiętać, że blokada czasowa nie zabezpiecza przed użyciem samych danych karty. Dlatego bank zwraca uwagę, by nie zostawiać karty na widoku i mieć świadomość potencjalnych konsekwencji jej utraty.

Szybka reakcja kluczowa dla bezpieczeństwa

Bank Millennium podkreśla, że w przypadku zgubienia karty liczy się natychmiastowa reakcja. Szybkie zastrzeżenie odcina dostęp do środków i chroni konto przed nieautoryzowanymi transakcjami. Znajomość procedur i dostępnych narzędzi może uchronić klientów przed poważnymi stratami finansowymi.

