Niewinne przekazy. Przelejesz żonie na konto, a co na to Urząd Skarbowy?

Mysz się nie prześliźnie – a przynajmniej taki jest plan Krajowej Administracji Skarbowej. Celem nieustannego sprawdzania jest ukrócenie unikania opodatkowania i większe wpływy do budżetu państwa.

Fiskus monitoruje transakcje firm szukając niejasności, nieregularności lub kwot przekraczających zadeklarowane dochody. Kontrola prywatnych przelewów ma na celu wykrywanie nieujawnionych źródeł dochodu, prania brudnych pieniędzy oraz unikania opodatkowania – np. podatku od darowizn czy podatku od czynności cywilnoprawnych.

Skarbówka ma dużo większe uprawnienia od 2022 roku

Urzędy Skarbowe sprawdzają, czy wpłaty na konto odpowiadają zarobkom wykazanym w PIT, i czy przelewy między osobami prywatnymi mogą być traktowane jako darowizny, od których należy zapłacić podatek. Analizie podlegają zarówno pojedyncze większe przelewy pieniężne, jak i regularne wpłaty na mniejsze kwoty. Kontrole odbywają się bez konieczności informowania właściciela rachunku.

Co więcej, kontrola może obejmować operacje bankowe nawet sprzed pięciu lat, jeśli urząd uzna, że istnieją przesłanki do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – takie uprawnienia Urzędu Skarbowe mają od 2022 roku.

Przekazywanie darowizn w Polsce podlega regulacjom zawartym w ustawie o podatku od spadków i darowizn, a wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym:

I grupa podatkowa: 36 120 zł – obejmuje najbliższą rodzinę: małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo, teściowie;

II grupa podatkowa: 27 090 zł – obejmuje dalszą rodzinę: rodzeństwo rodziców, zstępnych rodzeństwa (np. dzieci siostry), małżonków rodzeństwa;

III grupa podatkowa: 5 733 zł – dotyczy pozostałych osób niespokrewnionych.

Przekroczenie powyższych kwot w ciągu pięciu lat od tego samego darczyńcy zobowiązuje do zgłoszenia darowizny do Urzędu Skarbowego w ciągu sześciu miesięcy (formularz SD-Z2). Jeśli darowizna nie zostanie zgłoszona w terminie, obdarowanego czeka podatek:

I grupa podatkowa: od 3 proc. do 7 proc. wartości darowizny,

II grupa podatkowa: od 7 proc. do 12 proc.,

III grupa podatkowa: od 12 proc. do 20 proc.

Które przelewy między małżonkami interesują skarbówkę?

Jak w tej nowej sytuacji traktowane są przelewy między małżonkami, na przykład z konta osobistego na wspólne konto małżonków?

Na szczęscie jest już jednoznaczna interpretacja – taka operacja nie rodzi obowiązków podatkowych, nie podlega zgłoszeniu i nie jest darowizną. Kluczem jest jedna okolicznoć: aby darowizna mogła zostać opodatkowana, konieczne jest zwiększenie majątku obdarowanego, czego w takiej sytuacji nie ma.

Czytaj też:

Seks wyciąga z kłopotów ze skarbówką. Celowe tytuły przelewówCzytaj też:

Czy KSeF w ogóle działa legalnie? Oto jest pytanie...