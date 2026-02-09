Seniorzy nie muszą płacić za śmieci. Mało kto o tym wie

Rosnące koszty wywozu odpadów komunalnych coraz mocniej obciążają domowe budżety. Od początku roku w wielu gminach wprowadzono nowe, wyższe stawki, co szczególnie dotyka osoby starsze, często prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. Przepisy przewidują jednak możliwość obniżenia opłat, a nawet całkowitego zwolnienia z ich ponoszenia. Z takich ulg mogą skorzystać m.in. seniorzy.

Kto musi płacić?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości musi uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to również osób w podeszłym wieku. W określonych sytuacjach opłata ta może jednak zostać zmniejszona lub zniesiona. Kluczowe znaczenie mają tutaj decyzje samorządów, ponieważ to gminy ustalają szczegółowe warunki przyznawania ulg.

Zwolnienia i obniżki nie obowiązują automatycznie. Aby z nich skorzystać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych kryteriów. Zasady różnią się w zależności od miejsca zamieszkania, dlatego każdorazowo należy sprawdzić lokalne regulacje.

Jak wynika z informacji przytaczanych przez serwis Biznes Info, do grup najczęściej uprawnionych do ulg należą osoby o niskich dochodach. W wielu gminach podstawą są progi dochodowe określone w przepisach o pomocy społecznej. Na preferencyjne warunki mogą liczyć również osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza ze znacznym stopniem lub przewlekle chore, których koszty utrzymania są wyższe. Częściowe zwolnienia przysługują także rodzinom wielodzietnym oraz właścicielom domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady.

Zwolnienie z opłaty

Istnieje również możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty za wywóz śmieci w sytuacji, gdy nieruchomość jest niezamieszkała i nie powstają w niej odpady. Dotyczy to nie tylko seniorów przebywających czasowo w sanatorium czy domu opieki, ale każdej osoby, która faktycznie nie korzysta z nieruchomości.

Aby uzyskać takie zwolnienie, należy złożyć w urzędzie gminy deklarację o braku mieszkańców wraz z określeniem okresu nieobecności. Konieczne jest również dołączenie dokumentów potwierdzających ten stan, na przykład zaświadczenia z placówki opiekuńczej lub dokumentów potwierdzających wyjazd za granicę. Dopiero spełnienie tych warunków pozwala na zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami.

