Seniorzy nie muszą płacić za śmieci. Mało kto o tym wie
Opłaty za wywóz śmieci rosną, a gminy odmawiają ulg nawet rodzicom dorosłych dzieci. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że to sprzeczne z celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Wysokie opłaty za śmieci nie muszą dotyczyć wszystkich. Seniorzy mogą skorzystać ze zwolnień, ale muszą spełnić określone warunki.

Rosnące koszty wywozu odpadów komunalnych coraz mocniej obciążają domowe budżety. Od początku roku w wielu gminach wprowadzono nowe, wyższe stawki, co szczególnie dotyka osoby starsze, często prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. Przepisy przewidują jednak możliwość obniżenia opłat, a nawet całkowitego zwolnienia z ich ponoszenia. Z takich ulg mogą skorzystać m.in. seniorzy.

Kto musi płacić?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości musi uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to również osób w podeszłym wieku. W określonych sytuacjach opłata ta może jednak zostać zmniejszona lub zniesiona. Kluczowe znaczenie mają tutaj decyzje samorządów, ponieważ to gminy ustalają szczegółowe warunki przyznawania ulg.

Zwolnienia i obniżki nie obowiązują automatycznie. Aby z nich skorzystać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych kryteriów. Zasady różnią się w zależności od miejsca zamieszkania, dlatego każdorazowo należy sprawdzić lokalne regulacje.

Jak wynika z informacji przytaczanych przez serwis Biznes Info, do grup najczęściej uprawnionych do ulg należą osoby o niskich dochodach. W wielu gminach podstawą są progi dochodowe określone w przepisach o pomocy społecznej. Na preferencyjne warunki mogą liczyć również osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza ze znacznym stopniem lub przewlekle chore, których koszty utrzymania są wyższe. Częściowe zwolnienia przysługują także rodzinom wielodzietnym oraz właścicielom domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady.

Zwolnienie z opłaty

Istnieje również możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty za wywóz śmieci w sytuacji, gdy nieruchomość jest niezamieszkała i nie powstają w niej odpady. Dotyczy to nie tylko seniorów przebywających czasowo w sanatorium czy domu opieki, ale każdej osoby, która faktycznie nie korzysta z nieruchomości.

Aby uzyskać takie zwolnienie, należy złożyć w urzędzie gminy deklarację o braku mieszkańców wraz z określeniem okresu nieobecności. Konieczne jest również dołączenie dokumentów potwierdzających ten stan, na przykład zaświadczenia z placówki opiekuńczej lub dokumentów potwierdzających wyjazd za granicę. Dopiero spełnienie tych warunków pozwala na zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami.

