Złote 100 zł już w obiegu. Wygląda jak banknot, cena zwala z nóg

Narodowy Bank Polski od poniedziałku 9 lutego wprowadza do obiegu nową złotą monetę kolekcjonerską pod nazwą „Banknot o nominale 100 złotych”. Emisja stanowi kolejny element serii „Polskie banknoty obiegowe”, która nawiązuje do wyglądu współczesnych banknotów używanych w codziennych rozliczeniach. Nowa moneta wyróżnia się nietypową formą, ponieważ zamiast klasycznego okrągłego kształtu przypomina prostokątny banknot.

Nowa moneta

Złota moneta została wykonana ze złota próby 999,9. Ma wymiary 50 na 25 milimetrów i masę 31,10 grama. Jej nakład jest ściśle ograniczony i wynosi maksymalnie 1500 sztuk, co podkreśla kolekcjonerski charakter emisji. Projekt graficzny bazuje na stylizowanym wizerunku banknotu obiegowego o nominale 100 zł, dobrze znanego Polakom.

Na rewersie monety w centralnej części umieszczono portret króla Władysława II Jagiełły, przedstawiony w ozdobnym medalionie. Tło uzupełniają elementy ornamentyki gotyckiej, w tym stylizowana rozeta. Obok portretu znalazł się owal z fragmentami korony, a poniżej kolejne motywy dekoracyjne, nawiązujące do historycznej symboliki epoki.

Awers również silnie odwołuje się do motywów historycznych. W jego środkowej części zaprezentowano tarczę z orłem pochodzącym z nagrobka króla Władysława II Jagiełły. U dołu widoczne są hełm oraz płaszcz krzyżacki, a także dwa miecze. Z lewej strony tarczy znalazł się zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku, a nad nim owal zawierający fragmenty korony.

„Polskie banknoty obiegowe”

Seria „Polskie banknoty obiegowe” nawiązuje do banknotów z cyklu „Władcy polscy”, które trafiły do obiegu 1 stycznia 1995 roku wraz z denominacją złotego. Nowa emisja jest czwartą monetą w tej serii, zapoczątkowanej przez NBP w 2023 roku.

Cena złotej monety została ustalona na 20 300 zł brutto. Będzie ona dostępna zarówno w oddziałach Narodowego Banku Polskiego, jak i w sklepie internetowym banku. NBP zapowiedział również kolejne emisje kolekcjonerskie. Już 11 marca do obiegu trafi złota moneta o nominale 500 zł oraz srebrna moneta o nominale 10 zł z serii „Hetmani Rzeczypospolitej” poświęconej Janowi Tarnowskiemu.

